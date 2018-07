Pflege inmitten des malerischen Pegnitztals

Die privaten Senioren- und Pflegezentren Rupprechtstegen und Artelshofen



Das modern ausgestattete Senioren- und Pflegezentrum Rupprechtstegen und das nur wenige Kilometer entfernte Senioren- und Pflegezentrum Artelshofen sind zwei vollstationäre Pflegeheime unter privater Trägerschaft. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt darauf, pflegebedürftigen erwachsenen Menschen in wohnlicher Atmosphäre ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Wir vereinen familiäre Lebensräume mit professioneller Versorgung, um miteinander Ihr Leben zu gestalten. Das Senioren- und Pflegezentrum Rupprechtstegen befindet sich – umgeben von einer parkähnlichen rund 20.000 Quadratmeter großen Wald- und Wiesenanlage – in unmittelbarer Nähe zu dem Ort Rupprechtstegen, zwischen Vorra und Velden im malerischen Pegnitztal gelegen.Das Pflegezentrum Rupprechtstegen verfügt über 76 offene und 74 beschützte Pflegeplätze, die sich auf 17 Einzel- und 64 Doppelzimmer verteilen. Jedes der zu Beginn des Jahrzehnts neu renovierten Zimmer verfügt über eine Grundausstattung aus einer behindertengerechten Nasszelle, einem Telefonanschluss, einem Satelliten-TV-Anschluss sowie einer Notrufanlage. Die vorhandene Möblierung kann auf Wunsch mit persönlichen Erinnerungsstücken und liebgewonnenen Möbeln ergänzt werden. Klare bauliche Strukturen geben den Bewohnern im gesamten Haus Orientierung und Sicherheit. Ein großzügiges, lichtdurchflutetes Foyer, an dem auch die Geschäfte und Dienstleister des Hauses ihren Platz haben, übernimmt dabei die Funktion eines „Marktplatzes“.Gerontopsychiatrisch oder neurodegenerativ erkrankte Bewohner (z.B. mit Demenz, Alzheimer...) können durch das im Haus praktizierte segregative Konzept ihren eigenen Rhythmus in einem geschützten Raum finden. Die beschützten Wohngruppen sind durch einen Aufzug miteinander verbunden, wodurch sich für die Bewohner außergewöhnlich viel Bewegungsspielraum aber auch Rückzugsmöglichkeiten bieten. Ein angrenzender beschützter Garten erweitert zusätzlich den Lebensraum.Nur wenige Kilometer von Rupprechtstegen entfernt liegt das kleinere Senioren- und Pflegezentrum Artelshofen. Durch die räumliche Nähe können Synergieeffekte genutzt und so eine optimale Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet werden. Mit seinen in zwei Wohnbereiche aufgegliederten 73 Plätzen, jeweils einem modernen Ess- und Gemeinschaftsraum sowie einem hellen Eingangsbereich zeichnet sich das Haus in erster Linie durch eine vertraute und familiäre Atmosphäre aus. Ergänzt wird das Angebot in Artelshofen durch Plätze für Tages- und Kurzzeitpflege.