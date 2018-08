Pflege und Hilfe aus einer Hand

„Promedica Plus“: Häusliche Rundum-Betreuung und Alltagshelfer zu fairen Preisen



Mit zunehmendem Alter stellt sich in vielen Fällen die Frage, ob man noch in den eigenen vier Wänden bleiben kann, oder ob ein Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim unumgänglich ist. Entscheidet man sich dafür, so lange wie irgend möglich in der vertrauten Umgebung seiner Wohnung zu bleiben, so sieht man sich mit der nächsten Frage konfrontiert: Wo finde ich bezahlbare und kompetente Pflegekräfte und Haushaltshilfen?„PROMEDICA PLUS“ gibt hier die Antwort. Der europäische Marktführer in der häuslichen Rundum- Betreuung bietet mit den durch die Promedica24 Gruppe eingesetzten osteuropäischen Betreuungskräften alles aus einer Hand: von der Rekrutierung, Schulung, Auswahl von Betreuungskräften und deren Transfer nach Deutschland über die Bedarfsaufnahme, bis hin zu einer kontinuierlichen Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen. PROMEDICA ist überzeugt, dass nur so eine lückenlose Qualitätssicherung gewährleistet werden kann.Nach der erfolgreichen Vermittlung bleiben die lokalen Büros selbstverständlich dauerhaft Ihre Ansprechpartner für alle Themen rund um die Betreuung. Abgerundet wird das im Raum Nürnberg/Erlangen/Fürth mit der regelmäßigen Qualitätssicherung durch eine ausgebildete Krankenschwester, die die betreuten Familien im Auftrag der Büros wiederkehrend besucht.