Porzellan hautnah erleben

Porzellanikon: Anfassen, entdecken, verstehen



Das Porzellanikon ist Europas größtes Museum für Porzellan. Auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern am Standort Hohenberg an der Eger und 8.000 Quadratmetern in Selb präsentiert das staatliche Museum die unterschiedlichen Facetten von Porzellan. Es dokumentiert die Entwicklung von Form und Dekor, Kunstporzellan und Zierartikeln. Erlebnisorientiert an originalen Schauplätzen führt es die Herstellung seit der Erfindung des europäischen Porzellans 1708 bis zu den modernsten industriellen Verfahren vor Augen.In einem eigenen Schaubereich widmet sich das Porzellanikon der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der europäischen Porzellanindustrie. Es ist Schauplatz für die Innovation in der Technischen Keramik, präsentiert in der Ausstellungsarchitektur von Marcello Morandini die Ikonen des modernen Porzellandesigns und benennt deren Gestalter. Gleichzeitig illustriert das Museum die Trends und Tendenzen der Gegenwart – nicht allein im Design.Die historischen Fabrikgebäude und die Ausstellung zur Porzellanherstellung gelten als beliebte Attraktion bei Besuchern aus dem In- und Ausland. Unter dem Motto „Hands-On!“ stehen rund 20 ausgefeilte Experimentierstationen bereit, an denen große und kleine Forscher die Grundlagen der Porzellanherstellung spielerisch und selbsttätig erleben können. Themen, wie „Wie funktioniert 3D-Druck?“, „Wie misst man 1400°C?“ oder „Wie entstehen Scherben, ohne dass etwas zu Bruch geht?“ sowie viele weitere Fragen können direkt vor Ort erforscht werden.Die Stationen richten sich dabei an Interessierte jeden Alters, die gerne experimentieren und bei einem Museumsbesuch selbst aktiv werden möchten. Besonderes Augenmerk bei den Experimentierstationen liegt darauf, dass begeisterte Forscher essentielle Prinzipien und technische Grundlagen verstehen, indem sie diese selbst ausprobieren und mit vielen Sinnen erfahren können. Alle Stationen sind auf einen einfachen Einstieg ausgelegt. Das heißt: Zu ihrer Benutzung und ihrem Verständnis sind keinerlei technische Vorkenntnisse nötig.Das Porzellanikon möchte damit alle kleinen und großen Besucher von 0 bis 99 Jahren ansprechen und das Museum zu einem lebendigen Erlebnisort machen.