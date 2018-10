Praktikum – Sprungbrett zum Traumberuf?

Eine Möglichkeit zum Sammeln von Berufserfahrung und Knüpfen von Kontakten



Der Einstieg in die Berufswelt funktioniert nicht immer so einfach und reibungslos, wie man sich das gerne wünscht. Neben Berufserfahrung ist nicht zuletzt ein umfangreiches Netzwerk von Nutzen, wenn es darum geht seinen Traumjob zu finden. Beides kann im Rahmen eines Praktikums aufgebaut werden.Im Rahmen eines Praktikums lernt man nicht nur die Arbeitswelt im Allgemeinen und den Beruf im Speziellen kennen, sondern auch das Unternehmen. Man erhält Einblicke in mehrere Arbeitsbereiche und kann sich nach Abschluss des Praktikums auch ein persönliches Bild davon machen, ob der betreffende Job wirklich das ist, was man sich für die Zukunft vorstellt.Bevor man sich allerdings für eine Praktikumsstelle entscheidet, lohnt es sich besser zweimal hinzusehen. Das Vorurteil, dass Praktika sehr schlecht bezahlt sind und es noch immer Unternehmen gibt, die auf diesem Weg billige oder gar kostenlose Arbeitskräfte verpflichten möchten, bestätigt sich leider immer wieder. Daher sollte man sich bereits im Vorfeld darüber informieren, wie das Praktikum in dem betreffenden Unternehmen strukturiert ist. Einerseits gibt es hierfür Erfahrungsberichte, die man auf diversen Plattformen im Internet findet, andererseits kann man auch selbst bei dem Unternehmen anfragen und sich über die Aufgaben im Rahmen des Praktikums informieren. Ein gutes Praktikum zeichnet sich dadurch aus, dass es einen hohen Lern-effekt hat – man lernt von den Kollegen und dem neuen Umfeld, lernt bei dieser Gelegenheit aber auch sich selbst besser kennen. Bei einem gut aufgebauten und strukturierten Praktikantenprogramm, wie es von zahlreichen Unternehmen angeboten wird, haben Praktikanten die Möglichkeit, sich zu entwickeln – persönlich aber auch in beruflicher Hinsicht. Darüber hinaus bietet ein Praktikum die Chance, wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln und Kontakte für das später Berufsleben knüpfen.Weiß der Praktikant mit Engagement zu überzeugen, besteht durchaus die Möglichkeit, dass das Praktikum zum Einstieg in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis in dem Unternehmen wird.Neben der Erfahrung zählt der Aufbau eines beruflichen Netzwerks zu den wichtigsten Aspekten eine Praktikums und kann den Einstieg in das Unternehmen ebnen. Im Laufe des Praktikums lernt man viele interessante und wichtige Personen kennen. Sei es in Projekten, bei Schulungen oder aber auch beim Mittagessen. So lassen sich Informationen über Position und Unternehmen sammeln. Gleichzeitig zeigt der Praktikant auf diese Weise, dass er sich mit seiner persönlichen Weiterentwicklung und dem Unternehmen beschäftigt. Auch wenn es mit dem direkten Jobeinstieg nach dem Praktikum nicht klappen sollte, können solche Kontakte in Zukunft weiterhelfen.Die Chancen auf einen Jobeinstieg nach dem Praktikum können die Praktikanten mit den richtigen Eigenschaften steigern: Einsatz, Motivation und ein sichtbares Interesse für das Unternehmen. Weitere Aspekte, die dann auch im weiteren Arbeitsalltag eine entscheidende Rolle spielen werden, sind Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und ein gutes Zeitmanagement.Abschließend ein paar Tipps, wie ihr – nicht nur – im Praktikum positiv auf euch aufmerksam machen könnt:• Sucht euch aktiv Aufgaben, wenn ihr eine Arbeit erledigt habt. So zeigt ihr Engagement und Motivation und – so ganz nebenbei wird euch auch nicht langweilig. Darüber hinaus habt ihr so die Möglichkeit, eure Aufgabenbereiche mit zu gestalten.• Wer (ständig) zu spät zur Arbeit kommt, macht keinen guten Eindruck. Pünktlichkeit unterstreicht euer Engagement. Kommt besser fünf Minuten zu früh an euren Arbeitsplatz als fünf Minuten zu spät. So spart ihr euch morgendliche Hetze, unterstreicht eure Ambitionen und verbessert auch eure Jobchancen nach dem Praktikum.• Gute Manieren im Umgang mit anderen Personen (Höflichkeit, Respekt und ein freundliches Auftreten), sind ebenso wichtig wie ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild (Körperpflege, Frisur, saubere und ordentliche Kleidung).