Profil: Fachkraft für Lagerlogistik

Damit alles zuverlässig und pünktlich an seinen bestimmten Ort kommt



Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen eine ganz entscheidende Rolle in unserem Alltag ein – sie sind in der Automobilindustrie, in der Luftfahrt-, Textil- oder Chemiebranche sowie in vielen weiteren Bereichen tätig. Hier sorgen sie dafür, dass Tag für Tag Millionen von Gütern an den richtigen Ort gelangen – und das wirtschaftlich, fristgerecht und reibungslos. Dafür müssen sie richtig anpacken können, aber auch das Arbeiten mit Computern und der Kontakt mit Lieferanten sollte für sie kein Problem sein.Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmt man neue Waren in Empfang. Beim Entladen von Schiffscontainern oder LKW müssen die Artikel mit dem Lieferschein abgeglichen werden. Stimmen Art und Anzahl der Waren, werden sie an dem Platz eingelagert, der dann im Computersystem genau hinterlegt wird. Schließlich muss man ihn sofort finden, wenn er benötigt wird.Für die Abläufe im Lager ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass die Bestände regelmäßig gepflegt werden. Dazu zählt nicht zuletzt das Überprüfen der Lagerplätze: Sind alle Artikel richtig einsortiert? Ist der Bestand – beispielsweise bei Lebensmitteln – entsprechend des Mindesthaltbarkeitsdatums geordnet? Ist noch ausreichend Ware vorhanden? Wenn nicht, müssen die Artikel nachbestellt werden um keine Lieferengpässe entstehen zu lassen.Die Fachkraft für Lagerlogistik kommissioniert (stellt zusammen), verpackt, verlädt und versendet die bestellten Waren. Dabei gilt es die im jeweiligen Fall beste Auslieferungsroute (per Güterzug, LKW, Schiff oder Flugzeug) festzulegen.Eine Schulabschluss ist für die Fachkraft für Lagerlogistik nicht vorgeschrieben. Die Erfahrung zeigt aber, dass sich rund die Hälfte der Ausbilder einen Hauptschulabschluss und 35% den mittleren Schulabschluss wünschen. Neben guten Mathematik- und Deutschkenntnissen wird von vielen Arbeitgebern erwartet, dass der Auszubildende sorgfältig und genau arbeiten kann, sowie ein hohes Maß an Motivation, Lernbereitschaft, Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein mitbringt.Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre, eine Verkürzung auf 2 - 2,5 Jahre ist möglich.Das MAN Motorenwerk ist einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion Nürnberg und mit seinen über 150 Jahren Erfahrung als attraktiver Ausbildungsbetrieb bekannt.Die MAN legt großen Wert auf eine fundierte und zielgerichtete Ausbildung. Dadurch hat sich das Unternehmen zu einem Top Arbeitgeber und einem erfolgreichen, in mehr als 120 Ländern aktiven Global Player im Nutzfahrzeuggeschäft entwickelt.Diesen Erfolg verdankt MAN natürlich seinen hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Respekt, Teamgeist, Entschlossenheit, Kundenorientierung und Integrität – das sind die Unternehmenswerte, die bei MAN gelebt werden.Für Ideen, die begeistern.Für Veränderungen, die bewegen.Das Unternehmen ist deshalb auch weiterhin auf der Suche nach engagierten Nachwuchskräften, die ein wichtiger Teil der MAN werden.Sie interessieren sich für zukunftsorientierte Metallberufe und sind auf der Suche nach einer technischen Ausbildung mit top Förderung?Dann bewerben Sie sich online unter:auf die ausgeschriebenen Ausbildungsstellen und Praktikumsplätze, um gemeinsam mit MAN die Zukunft zu bewegen.