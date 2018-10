PTA Ausbildung bei den MEDICON Apotheken

Stipendium für spannenden Beruf



Die MEDICON Apotheken unterstützen seit Jahren Schüler der PTA Schule mit dem MEDICON PTA-Schulstipendium. Die Schüler, die sich bei MEDICON um ein Stipendium bewerben, werden während der 2-jährigen Ausbildung bei Schulgeld und Praktika finanziell unterstützt. Hoch entwickeltes Handwerk, Kommunikation, Begleitung auf dem Weg zur Gesundheit - Pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) ist ein interessanter Beruf. Vor allem steht hier der Mensch im Mittelpunkt. PTA unterstützen nicht nur den Apotheker bei der Zubereitung von Arzneimitteln, sondern sind auch kompetente Berater für die Kunden in Sachen „Gesund werden“ und „Gesund bleiben“.Pro MEDICON Apotheke wird ein Stipendiumsplatz für eine PTA-Ausbildung vergeben. Schulgeld und Bücherzuschuss, respektive Materialzuschuss, belaufen sich auf eine Gesamtfördersumme von rund 5.000 Euro in zwei Jahren. Der Stipendiat verpflichtet sich dafür, das vierwöchige Pflichtpraktikum im Rahmen der Schulausbildung in einer MEDICON Apotheke zu absolvieren. Weitere Praxiserfahrung sammelt er in einem sechswöchigen, bezahlten Praktikum. „Stipendiaten, die erfolgreich die Schule abschließen,“ ergänzt Dr. Verena Höllriegl (Geschäftsführerin MEDICON BRL GmbH), „winkt danach sogar das Angebot eines übertariflich bezahlten Arbeitsvertrags. Das Wunderbare an einer solchen Stelle ist übrigens auch die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.Was Dich erwartet... Finanzielle Unterstützung Unterstützung im Praktikum MEDICON Schulungsakademie Übernahme-Garantie Junges TeamWas Du mitbringen solltest... Gute Mittlere Reife Bewerbung an einer PTA Schule Interesse an Naturwissenschaft Kommunikationsfähigkeit und Serviceorientierung