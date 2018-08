Radwandern in Ingolstadt

Die Donaustadt am Schnittpunkt wichtiger Radwege



Die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Autostadt Ingolstadt ist auch eine echte Fahrradstadt und Schnittpunkt attraktiver Radwege. Der Donauradweg, die vielen Verbindungswege in den Naturpark Altmühltal und das Hopfenland Hallertau, sowie der Themenradweg Schambachtalbahn- Radweg, entlang einer stillgelegten Bahntrasse, erfreuen jeden Radler.Das 4-Sterne enso Hotel liegt ruhig aber zentral am Klenzepark. Mit 177 Zimmer ist das enso Hotel das größte Hotel Ingolstadts. Es befindet sich direkt neben der Saturn Arena und dem Erlebnisbad Donautherme Wonnemar und nur 10 Gehminuten von der historischen Altstadt entfernt. Lassen Sie sich verwöhnen in der „ensorino Caffè Pasta Vino Bar“ oder im „Loft‘s - Bar Bistro Steakhaus“.