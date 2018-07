Rechtzeitig Vorsorge treffen

Gestalten Sie Ihren letzten Weg selbst und entlasten Sie damit ihre Angehörigen



Der eigene Tod ist ein Thema, mit dem wir uns eher ungern beschäftigen, obwohl wir früher oder später unabwendbar mit ihm konfrontiert sind. Entsprechend schwer tun wir uns daher auch, wenn es darum geht, zu Lebzeiten Entscheidungen über die Art unserer Bestattung zu treffen und über diese dann auch mit unseren Lieben zu sprechen. Das ist nachvollziehbar. Andererseits kann man mit einer entsprechenden Bestattungsvorsorge dafür sorgen, dass die eigenen Vorstellungen und Wünsche für einen würdigen Abschied umgesetzt werden, und gleichzeitig seinen Angehörigen die Last abnehmen, sich Gedanken über die Gestaltung der Trauerfeier zu machen. Um dies zu gewährleisten ist es wichtig, die Wünsche für die Bestattung den Angehörigen mitzuteilen und schriftlich zu fixieren.Am besten ist es dabei, ein Bestattungsunternehmen seines Vertrauens zu kontaktieren und nach einer ausführlichen Beratung einen Bestattungsvorsorgevertrag abzuschließen, der die gewünschten Leistungen enthält und deren voraussichtliche Kosten festlegt. Apropos Kosten: Nach dem Wegfall des Sterbegeldes, das vor gut zehn Jahren den Einsparungen der gesetzlichen Krankenkassen zum Opfer fiel, müssen die Hinterbliebenen die Kosten der Bestattung komplett übernehmen. Diese Last kann ihnen durch eine Bestattungskosten­vorsorgeversicherung oder durch das Hinterlegen eines Sparbuchs bzw. das Abtreten einer Lebens- bzw. Sterbegeldversicherung an das Bestattungsunternehmen abgenommen werden.Seit mehr als 120 Jahren steht das 1895 gegründete Bestattungsinstitut Liebscher für einen respektvollen Umgang mit den Toten und eine vertrauensvolle Betreuung der Hinterbliebenen. Damit zählt das familiär geprägte Bestattungsinstitut mit seinem vielfältigen Leistungskatalog – von der einfühlsamen Beratung über eine würdevolle Bestattungsdurchführung bis hin zur Erledigung aller behördlichen Formalitäten – zu den traditionsreichsten privaten Bestattungsinstituten in Nürnberg.