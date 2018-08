REHA & CARE – Partner für den Fall der Fälle

Für ein Höchstmaß an Lebensqualität in allen Lebenssituationen



Meist tritt ein Pflegefall in der Familie ganz plötzlich auf. Von einem Tag auf den anderen sieht man sich dann mit einer Situation konfrontiert, auf die man nicht vorbereitet ist. Dazu kommt, dass nach der Entlassung aus dem Krankenhaus oftmals sehr schnell entsprechende Rehamittel (Rollatoren, Rollstühle, Pflegebetten...) benötigt werden. Schließlich geht es darum, dem Betroffenen in einer für ihn unvertrauten Situation schnell und unkompliziert Unterstützung zukommen zu lassen, ihm umgehend ein Höchstmaß an Lebensqualität zurückzugeben.REHA & CARE in Nürnberg-Altenfurt (unweit des Südklinikums) bietet in einem solchen Fall nicht nur umfassende Beratung sondern auch sofortige Hilfe. Möglich wird dies durch das leistungsstarke Servicezentrum, in dem eine Vielzahl an Rehamitteln stets „auf Lager“ ist und in der großzügigen Fachausstellung direkt vor Ort in Augenschein genommen werden kann.Auf drei barrierefreien und rollstuhlgerecht eingerichteten Ebenen bietet REHA & CARE neben riesiger Auswahl und vorzüglicher Produktqualität auch ein hohes Maß an Service und Erlebnisqualität. Das reicht von modernen Behandlungsräumen und gemütlichen Wartebereichen bis hin zu den „gläsernen Werkstätten“, die den Besuchern durch große Fensterflächen interessante Einblicke gewähren. In diesen Werkstätten werden Reparaturen fachgerecht und vor allem auch zeitnah durchgeführt. Abgerundet wird die Servicepalette durch einen Notdienst, der im Ernstfall – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr – direkt zum Kunden kommt um dort auftretende Probleme beispielsweise an einem Rollstuhl, einem Lifter oder einem Pflegebett zu beheben.Für Produkte und Dienstleistungen, die über das Angebot von REHA & CARE hinausgehen, hat sich das leistungsstarke, mittelständische Unternehmen mit Partnern im „Netzwerk Franken“ zusammengeschlossen. Über eine gemeinsame Leitstelle im Haus von REHA & CARE erhalten Sie unkomplizierte Hilfe – unentgeltlich, neutral und unverbindlich. Beispielsweise wenn es um einen senioren- oder behindertengerechten Haus- und Wohnungsumbau geht, um den Einbau eines Treppen- oder Plattformlifts, um senioren- oder pflegegerechte Möbel, um einen behindertengerechten Autoumbau, um Pflegedienstleistungen oder Rund-um-die-Uhr-Betreuung.Eine perfekte Rollstuhlversorgung erhöht die Mobilität in Schule, Beruf und Alltag und bedeutet für den Nutzer einen enormen Gewinn an Lebensqualität. Doch Rollstuhl ist nicht gleich Rollstuhl. Wenn es um die Wahl des idealen Rollstuhls (Standard-, Leichtgewichts-, Aktiv-, Elektro- oder Pflege-Rollstuhl) geht, ist REHA & CARE der kompetente Partner für die gesamte Region. Das beginnt bei der komfortablen Ausstellungsfläche, auf der die unterschiedlichsten Modelle direkt vor Ort in Augenschein genommen und selbstverständlich auch probegefahren werden können, und reicht über eine umfassende und kompetente Beratung in allen Fragen rund um den Rollstuhl bis hin zu einem perfekten Service zum Beispiel beim Programmieren eines Elektro-Rollstuhls oder wenn im Lauf der Zeit doch einmal Probleme auftauchen sollten.Auch im Alter will man nicht auf ein Höchstmaß an Lebensqualität verzichten. Wer rechtzeitig – und gerade dieses ,rechtzeitig’ spielt hier eine entscheidende Rolle – auf Hilfsmittel zurückgreift, muss sich nicht einschränken, sondern kann sich seine Mobilität und Lebensqualität auch im Alter bewahren. So gibt es beispielsweise eine Vielzahl an Gehwägen und Rollatoren, aus der jeder das Modell auswählen kann, das zu seinem individuellen Lebensstil am besten passt.Garant für ein Höchstmaß an Mobilität ist aber auch ein Elektroscooter. In vielen Designs und den unterschiedlichsten Motorisierungen bieten diese Scooter die Möglichkeit, auch längere Strecken mühelos und schnell (bis 15 km/h) zurückzulegen. In jeden Fall ist es so möglich, den persönlichen Lebensstil, den man im Lauf der Jahrzehnte ausgebildet hat, auch im Alter weiterzuführen. Selbstverständlich können alle angebotenen Scooter bei REHA & CARE probegefahren werden. Auf Wunsch kommt ein Techniker auch zu Ihnen nachhause, wo Sie vor Ort testen können, ob der Scooter beispielsweise auch durchs Gartentürchen passt.Case-Management Reha & Care GmbHSprottauer Str. 4-890475 NürnbergTel.: 0911 - 81 74 47-0Fax: 0911 - 81 74 47-20info@rehaundcare.deWerden Sie unser Fan auf facebook!www.facebook.com/rehaundcare