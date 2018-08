Reha-Zentrum am Kontumazgarten

Moderne Medizin • interdisziplinäre Therapie • persönliche Fürsorge



Das REHA-ZENTRUM AM KONTUMAZ-GARTEN ist das erste stationäre Rehabilitationszentrum für Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungsapparats im Herzen Nürnbergs. Charakteristisch für das Haus ist die eigenständige Kombination aus moderner Medizin, hochqualifizierter interdisziplinärer Therapie und persönlicher Fürsorge in angenehmen Ambiente. Das Behandlungskonzept folgt einem ganzheitlichen, integrativen und patientenzentrierten Ansatz und zielt darauf ab, die funktionale Gesundheit des Patienten und seine Teilhabe am beruflichen und sozialen Leben zu verbessern.Das Reha-Zentrum ist eine selbstständige Einrichtung und kann 90 Personen in Einzelzimmern stationär aufnehmen. Ambulante und stationäre Patienten sowie alle anderen Interessenten können die Angebote des Rehabilitationssports (kurz: Reha-Sport) nutzen. Dieses vom Arzt verordnete Bewegungstraining ist exakt auf die individuellen körperlichen Möglichkeiten und Beeinträchtigungen abgestimmt.Nach vorheriger Kostenübernahmeerklärung werden Versicherte der gesetzlichen und privaten Krankenkassen, sowie der Berufsgenossenschaften und Selbstzahler (rentenversicherte Patienten nur als Einzelfallentscheidung) aufgenommen. Das Ziel der Behandlung ist eine möglichst weitgehende Wiederherstellung gestörter Funktionen des Bewe-gungs-/Stützapparates und die Schmerzlinderung.• Rückenbeschwerden oder Rückenoperationen• Endoprothesen an Knie, Hüfte und Schulter• Unfall- und SportverletzungenDer erste Schritt zur optimalen Behandlung ist eine fundierte Diagnostik.• Medizinische und bio-psycho-soziale Anamnese• Funktionale körperliche Untersuchung• Fachspezifische Untersuchungen• Hausärztliche Basisuntersuchung mit Labor, Röntgen, SonographieIm nächsten Schritt erfolgt die Behandlung, die in den Händen eines multidisziplinären Teams aus Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten (Physiotherapie, Sporttherapie, Physikalische Therapie und Ergotherapie), Ernährungs- und Diätberatern, Sozialberatern liegt.• Reha-Sport Angebote• Integriertes Rückentrainingszentrum• Verschiedene Kursangebote wie z. B. Aqua- Cycling, Aqua-Body-Forming uvm.• EAP (Erweiterte Ambulante Physiotherapie)• Heilmittelbehandlung (Rezepte)• Anschlussheilbehandlung (AHB),Anschlussrehabilitation (AR)• Heilverfahren• Berufsgenossenschaftliche WeiterbehandlungReha-Zentrum am KontumazgartenKontumazgarten 1990429 NürnbergTelefon: 0911 / 66 0 55-0E-Mail: info@reha-kontumazgarten.deInternet: www.reha-kontumazgarten.de