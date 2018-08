natürlich – fürstlich – einzigartig

Idyllisch liegt die Residenzstadt Oettingen i. Bay. am Nordrand des Geoparks Ries und ist durch das Oettinger Bier deutschlandweit bekannt. Das besondere Stadtbild Oettingens wurde durch zwei Grafen geprägt. Bis heute stehen sich am Oettinger Marktplatz auf einzigartige Art und Weise Barock- und Fachwerkfassaden gegenüber, was auf die konfessionelle Teilung der Stadt zurückzuführen ist. Der evangelische Graf barockisierte die Häuserfassaden gemäß der damaligen Mode, während der katholische Graf die traditionellen Fachwerkhäuser erhielt. Genaueres dazu erfahren Besucher bei einer Stadtführung, einem Rundgang mit dem Oettinger Nachtwächter oder der itour Oettingen, dem hörspielgeführten Stadtrundgang mit der Lebküchnerin Frau Stahl und dem Perückenmachergesellen Jakob.Die Fürsten von Oettingen-Spielberg sind noch heute in Oettingen zu Hause. Das Residenzschloss kann im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Ein besonderer Genuss ist auch der Besuch eines Konzertes der berühmten Oettinger Residenzkonzerte im üppig mit Wessobrunner Stuck geschmückten Festsaal des Schlosses.Zu gemütlichen Aufenthalten in geselliger Runde laden weitere zahlreiche Veranstaltungen ein: Ob Ende Juli die Jakobikirchweih mit Brillantfeuerwerk und buntem Bootskorso im Rahmen des Wasserfestes, die Kabarettreihe „Kabarett im Festzelt“ – diesmal am 31. Juli 2018 mit Mistcapala, Ende August das 7. Internationale Violinfestival, am ersten Adventswochenende der Oettinger Christkindlesmarkt oder am Ostermontag das Osterbrunnenfest. Die Oettinger feiern gerne und heißen ihre Gäste dazu herzlich willkommen.Auch für Aktive eignet sich Oettingen ideal als Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren. Egal ob Sie entlang des Oettinger Fürstenwegs wandern oder durch den ebenen Ries-Meteoritenkrater radeln, es erwartet Sie eine schöne Kulturlandschaft mit zahlreichen Eindrücken. Danach geht’s auf ein erfrischendes Bad ins Wörnitz-Flussfreibad! Es ist eines der letzten seiner Art in Bayern. Weite Liegewiesen, Sport- und Spielplätze, Minigolf, Ruderboot-Verleih und eine Kneipp-Anlage bieten Spaß und Erholung für die ganze Familie.Tipp: Tierfreunde aus nah und fern sind herzlich eingeladen, das Leben der Störche in Oettingen - der Storchenhochburg im Ries - mitzuerleben und deren große Anzahl zu bewundern.Tourist-Information OettingenSchloßstraße 3686732 Oettingen i. Bay.Tel. 09082/709-52Fax 09082/709-88tourist-information@oettingen.de