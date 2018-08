Wo Geschichte auf Wein und kulinarische Genüsse trifft



In erster Linie gilt Rothenburg ob der Tauber für viele Besucher als Inbegriff des Mittelalters. Käthe Wohlfahrts Weihnachtsdorf, das Mittelalterliche Kriminalmuseum, der Turmweg und die Nachtwächterführung zählen zu den Höhepunkten bei einem Besuch in der Tauberstadt. Im DEHIO, dem Standardwerk für Deutschlands Kunstdenkmäler, heißt es schlicht und ergreifend: „Die Stadt als Ganzes ist Denkmal.“Rothenburg atmet auf Schritt und Tritt durch die kopfsteinbepflasterten, heimeligen Gassen Geschichte. So auch Weingeschichte. Seit dem frühen Mittelalter ist der Weinanbau bezeugt und auch heute noch gibt es einen Winzerbetrieb, der neben Weinproben auch Weinbergsführungen an den Tauberhang anbietet. Als südlichste Weinanbaufläche Frankens gibt es natürlich auch ein fünftägiges Weinfest, alljährlich Mitte August das Rothenburger Weindorf – als Qualitätsfest zertifiziert und ausgezeichnet mit der Marke „Wein.Schöner.Land“. Dem hohen Qualitätsanspruch des Weindorfs verpflichtet ist auch die 2015 begründete weinkulinarische Initiative von zehn Rothenburger Gastronomen unter dem Siegel „Genießen ob der Tauber“. Genießen ob der Tauber steht für gelebte Regionalität, gleichermaßen bei der Herkunft der Zutaten wie bei der Zubereitung der Speisen. Ziel ist stets dem Gaumen des Gastes die saisonale Vielfalt der fränkischen Küche in kulinarischer Vermählung mit dem Frankenwein nahe zu bringen. Nähere Informationen unter: www.geniessenobdertauber.deAns Handgemachte geht es bei der Initiative „Handmade in Rothenburg“, in der sich seit 2016 zehn lokale Manufakturen zusammengeschlossen haben. Ob dekorative Lichthäuser, leckere Schokolade, exklusive Mode oder Holzkunst – in Rothenburg ob der Tauber ist für all jene etwas dabei, denen der Massengeschmack beim Einkaufsbummel nicht mehr reicht und die auf Geheimtipps aus sind. Eins haben die Teilnehmer alle gemeinsam: Zwischen den Burgmauern und im herrlichen Lotosgarten von Rothenburg steckt die Liebe im Detail.Mehr Informationen finden Sie unter: www.rothenburg-handmade.comRothenburg Tourismus ServiceMarktplatz 291541 Rothenburg ob der TauberTel. 09861/404800Fax 09861/404529info@rothenburg.de