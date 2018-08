Rund um den Murner See

Zu Fuß oder – ganz modern – mit dem Segway



Der Murner See bei Wackersdorf ist ein etwa 90 Hektar großes Freizeitgewässer im Herzen des Oberpfälzer Seenlands, das bei Badegästen, Tauchern, Wassersportlern und Campern gleichermaßen beliebt ist. Vor seiner Rekultivierung war der Murner See zusammen mit dem Brückelsee eine Abbaustätte für Braunkohle.Durch seine vielfältigen Freizeitangebote erfreut sich der auch von der Region Nürnberg aus bestens erreichbare Murner See einer immer größeren Beliebtheit. Der rund 6,5 Kilometer lange „Murner See Rundweg“ zum Beispiel bietet die Möglichkeit zu einer wunderschönen Wanderung rund um den See. Mit seiner ebenen Streckenführung ist er auch für Familien mit Kindern bestens geeignet. Nach etwa der Hälfte der Tour lockt der 16 Meter hohe Aussichtsturm, von dem aus sich ein reizvoller Blick auf den Murner See sowie an das angrenzende Naturschutzgebiet Charlottenhofer Weihergebiet bietet.Auf junge Naturfreunde und Wasserforscher wartet am Seeufer ein Abenteuerspielplatz der besonderen Art: Der Erlebnispark Wasser – Fisch – Natur. Eingebettet in die herrliche Natur, bieten fünf Teiche die Möglichkeit, sich sowohl informativ (z. B. durch Schautafeln), als auch interaktiv (durch naturbezogene Spiel- und Beobachtungsgeräte) mit der heimischen Flora und Fauna zu beschäftigen.Eine besonders reizvolle Möglichkeit, den Murner See zu um-runden stellen die sogenannten Segways dar. Segways sind selbstbalancierende Fahrzeuge, bei denen der Fahrer bzw. die Fahrerin zwischen zwei nebeneinander angeordneten Rädern auf einer Plattform steht und sich an einer Lenkstange festhält.„Segway Peter“ bietet am Murner See (Start: Sonnenrieder Str 1,5 in 92442 Wackersdorf) die Möglichkeit zu einer Tour um den See. Doch das ist nur eine von vielen Touren, die „Segway Peter“ im Oberpfälzer Seenland anbietet. Am Murner See gibt es beispielsweise die „Murner See Flugplatztour“ und ganz neu die „Schlemmertour am Murner See“. Drei Touren um den Brückelsee, drei Touren um den Steinberger See und die etwas anspruchsvollere Knappensee Tour („Märchenwald Tour“) bieten eine Vielzahl an reizvollen Naturerlebnissen.Wen es mehr in die Stadt zieht, der kann mit „Segway Peter“ auch Schwandorf („Schwandorf erleben“) oder Burglengenfeld („Stadttour Burglengenfeld“ mit historischer Stadtführung) erkunden.