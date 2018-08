Rund um Thalmässing

Nach dem Premiumwandern im Freibad entspannen



Reiche Vergangenheit und lebendiges Heute. Der Markt Thalmässing, am Rande des Fränkischen Seenlands und im Norden des Naturparks Altmühltal gelegen, lockt mit Geschichte, Kultur, Erholung und Natur. Wanderern zum Beispiel bietet die Juragegend um Thalmässing rund 200 Kilometer Wanderwege mit wunderbarem Ausblick. Inzwischen sind bereits drei der Wanderwege mit dem Wandersiegel des Deutschen Wanderinstituts ausgezeichnet. So kann der Wanderer – je nach Tagesform – selbst entscheiden, ob er einen 8, 12 oder den 18 Kilometer langen Premiumrundwanderweg gehen möchte.Mit den prämierten Wegen „Jurakante“ (8 km), „Vorgeschichtsweg“ (12 km) und „Thalachtal-Panoramaweg“ (18 km), einem herrlichen Wanderweg auf den Höhen um Thalmässing, entstand eine herausragende Premium-Wanderregion, die ihres gleichen an Schönheit und Vielfalt sucht. Die als Premiumwanderweg ausgezeichneten Routen beeindrucken mit einem besonders naturnahen Streckenverlauf, der eng mit der Geschichte der Region verknüpft ist.Parkplätze sind am Ortsausgang Richtung Greding sowie im Ort vorhanden.Gerade nach einer ausgedehnten Wanderung oder einer sportlichen Radtour bietet das am Ortsrand gelegene und von Bäumen umrandete Freibad Thalmässing Spaß und Erholung für Jung und Alt, für Körper und Geist. Das Freibad wird mit natürlichem Quellwasser aus dem „Amselbrunnen“ gespeist und durch eine Solaranlage beheizt. Eine weitere Besonderheit des Bades ist die große Liegewiese, die an einem Hang mit altem Baumbestand zum Entspannen oder Sonnenbaden einlädt. Das 50 x 30 Meter große Becken ist unterteilt in einen Nichtschwimmer- und einen Schwimmerbereich. Sportler profitieren dabei von der permanent abgetrennten 50m-Sportbahn für leistungsorientiertes Schwimmtraining.Jenseits der Trennlinie bietet das Multifunktionsbecken großzügige Wasserflächen zum gemütlichen Schwimmen, Ball spielen oder einfach nur zum Plantschen. Auch eine Rutsche und ein 1-Meter-Sprungbrett gehören zum Inventar des Freibades. Ob Kinderspielplatz, Tischtennis oder Kicker, Beachvolleyball oder Fußball – Kinder und Jugendliche kommen im Freibad Thalmässing stets auf ihre Kosten, während die Eltern am Kiosk einen Kaffee oder auf einer der kostenlosen Liegen ein Sonnenbad genießen können.Markt ThalmässingStettener Str. 2691177 ThalmässingTel. 09173/909-0Fax 09173/909-32info@thalmässing.de