Schenken Sie Fahrsicherheit

GeschenkgutscheineEin Gutschein für ein ADAC Fahrsicherheitstrai-ning ist ein Geschenk, das neue Erfahrungen verspricht, Sicherheit und zugleich Spaß, Spannung und Erlebnisse. Ein Geschenk von dem Sie gleich zweimal profitieren: Sie freuen sich, dass Ihr Geschenk so gut ankommt und Sie wissen, dass Ihre Lieben künftig noch sicherer ans Ziel kommen werden.Gutscheine für ein Fahrsicher-heitstraining (Auto oder Motorrad) erhalten Sie:• im Internet unter:fahrerlebnis-bayern.de• telefonisch unter:Tel.: 09552 930 80 10• in allen nordbayerischen ADACGeschäftsstellen• im ADAC Fahrsicherheits-zentrum Nordbayern in Schlüsselfeld.ADAC FahrsicherheitszentrumNordbayernADAC-Nordbayern-Straße96132 Schlüsselfeldfsz@nby.adac.deT 09552 930 80 10