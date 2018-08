Seniorenreisen liegen voll im Trend

Die Tourismusbranche entdeckt mehr und mehr die Generation „60 plus“



Aktuellen Zahlen zufolge wird rund ein Drittel aller Reisen von der Generation „60 plus“ gebucht. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Senioren von heute körperlich und geistig wesentlich fitter sind als sie dies in früheren Zeiten waren. Dazu kommt, dass sie schon früher die Annehmlichkeiten des Reisens kennengelernt haben und nun – auf Grund ihres Ruhestands – noch mehr Zeit zum Reisen haben. Die Reiseveranstalter haben diesen Trend längst erkannt und richten ihre Angebote verstärkt auch auf die Zielgruppe der aktiven Senioren aus. Diese reichen von Wanderreisen zu Orten in ganz Europa über Busreisen in modernen, mit allem Luxus ausgestatteten Reisebussen und Kreuzfahrten auf Fluss oder Meer bis hin zu Fernreisen zu exotischen Reisezielen und fremden Kulturen.„Polenreisen“ ist ein kleines Reisebüro in Nürnberg und zugleich das offizielle Informationszentrum der Stadt Krakau für die Bundesrepublik Deutschland. „Polenreisen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, über Land und Leute, Geschichte und Kultur Polens zu informieren. Dies ist nötig, denn Polen ist noch immer ein touristisch weitgehend unentdecktes Land. Doch es wird als Reiseland für deutsche Touristen immer beliebter: Masuren, das Land der Tausend Seen, die Tatra, das kleinste Gebirge Europas, die weißen Strände Pommerns, das tausendjährige Danzig, die Hauptstadt Warschau und die vielen anderen wunderschönen, unbekannten Plätze in Polen.„Polenreisen“ ist darauf spezialisiert, Gruppenreisen und Klassenfahrten/Jugendreisen nach individuellen Wünschen zu organisieren. Neben Schulen zählen aber auch Kirchengemeinden, Vereine und Firmen zu den Kunden des Reisebüros. Einzelreisenden bieten wir eine Auswahl von bewährten Reisen an.Für Senioren bietet „Polenreisen“ beispielsweise Kultur- und Erholungaufenthalte in Breslau, in Hirschberg und im schlesischen Kurort Bad Warmbrunn an. Cieplice (Bad Warmbrunn) liegt inmitten der idyllischen Gebirgszüge Niederschlesiens, deren Panorama das perfekte Ambiente für einen interessante und gleichzeitig erholsamen Aufenthalt bietet. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sowohl die klassischen Kuranwendungen zu nutzen, als auch ein abwechslungsreiches touristisches Angebot zu genießen.