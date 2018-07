Seniorenstift, Senioren- oder Pflegeheim

Je nach persönlicher Situation gibt es unterschiedliche Angebote



Wer wegen seiner persönlichen Situation, wegen seines Alters oder wegen Pflegebedürftigkeit in ein Heim ziehen möchte oder muss, kann generell zwischen drei verschiedenen Typen von Seniorenheimen und Kurzpflegeeinrichtungen auswählen: dem Seniorenwohnheim oder -stift, dem Seniorenheim und dem Pflegeheim.Das Seniorenwohnheim oder -stift bietet den Senioren eine abgeschlossene Wohnung beziehungsweise ein Appartement mit der Möglichkeit, selbstbestimmt einen eigenen Haushalt zu führen und nur im Bedarfsfall Betreuung und Pflege zu erhalten. Die angebotenen Zusatzleistungen unterscheiden sich je nach Einrichtung und individuellem Bedarf. Ziel der Seniorenwohnheime ist es, den Senioren einerseits ein eigenständiges Leben zu ermöglichen, ihnen aber andererseits weite Wege zu ersparen. Ein weiteres wichtiges Angebot ist ein auf die Wünsche der Senioren abgestimmtes Gemeinschaftsleben.Das Seniorenheim ist für ältere Menschen gedacht, die keinen eigenen Haushalt mehr führen wollen oder können. Die Haushaltsführung und die Essensversorgung werden hier vom jeweiligen Heim übernommen. Generell steht dabei das Wohnen unter Betreuung im Mittelpunkt, wobei in der Regel nur ein geringer Hilfebedarf besteht. Sehr wichtig ist es in diesem Zusammenhang, mit einer Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten die Möglichkeit zu bieten, soziale Kontakte zu knüpfen. Senioren- bzw. AltenpflegeheimSenioren- bzw. Altenpflegeheime dienen der umfassenden Betreuung und Pflege von ständig pflegebedürftigen älteren Menschen. Dabei entscheiden Art, Umfang und Ausmaß der Pflegebedürftigkeit darüber, ob der Aufenthalt im Pflegeheim vollstationär, also ganztags, oder teilstationär (entweder tagsüber oder nachts) notwendig und gewünscht ist. In jedem Fall ist eine ganzheitliche Betreuung gewährleistet, bei der nicht nur der Pflegebedarf, sondern auch die seelischen Bedürfnisse beachtet werden. Wichtig sind aber auch rehabilitative Angebote sowie eine aktivierende Pflege, durch die vorhandene Fähigkeiten erhalten werden.Häufiger als reine Seniorenheime oder auch Pflegeheime sind Mischformen, das heißt Einrichtungen, die sowohl pflegebedürftige Personen als auch ältere Menschen aufnehmen, die nur geringe Unterstützung bei den Verrichtungen ihres täglichen Lebens benötigen. Viele Pflegeheime bieten darüber hinaus die Möglichkeit der Kurzzeitpflege.Das 1991 eröffnete Michael Bauer-Heim, das auf den Grundlagen eines anthroposophischen Menschenbildes arbeitet, bietet die Möglichkeit betreuten Wohnens, verfügt aber auch über einen eigenen ambulanten Pflegedienst, der Bürger aus dem Norden Nürnbergs mit allen im Heim angebotenen Dienstleistungen zu Hause versorgt. In einer wertschätzenden Gemeinschaft gestalten Bewohner und Mitarbeiter gemeinsam den Lebensabschnitt des Alters. Den Grundgedanken einer gelebten Alterskultur unterstreicht bereits die bauliche Anlage und Ausgestaltung des Hauses. Individuelle Betreuung, Hilfe und Versorgung im Pflegefall durch die Pflege-, Hauswirtschafts- und Betreuungskräfte gehören dazu.Das Haus verfügt über 37 1-, 1½- und 2-Zimmerwohnungen mit Kleinküche, Duschbad, Loggia, Telefon, Kabelanschluss und eigenem Kellerabteil. Darüber hinaus stehen ein schön gestalteter Speisesaal, eine Bibliothek, ein Veranstaltungs- und ein Gemeinschaftsraum sowie Gästezimmer zur Verfügung. Die hauseigene Küche bereitet täglich das gemeinsame Mittagessen für die Bewohner zu, die ihre Appartements nach ihren persönlichen Vorstellungen selbst möblieren oder aber auch eine Teilmöblierung erhalten können.Trotz seiner zentralen Lage in der Nähe der historischen Nürnberger Altstadt ist das Michael-Bauer-Heim von altem Baumbestand umgeben und verfügt über einen prächtigen Garten. Das Haus liegt verkehrsgünstig (zwei U-Bahnstationen in unmittelbarer Nähe), Einkaufsmöglichkeiten und Banken sind in Laufnähe vorhanden. Selbst die historische Altstadt Nürnbergs ist für rüstige Bewohner zu Fuß zu erreichen.