Sie entscheiden: Holz oder Pellets

Moderner Hybrid-Pelletofen stellt sich von selbst auf Holzscheit-Betrieb um



Wenn draußen die Temperaturen sinken, sorgen Kamin­öfen zu Hause für eine gemütlich-warme Atmosphäre. Das Angebot an Kaminöfen ist sehr breitgefächert und so bietet der Fachhandel für jeden Wunsch und jeden Geldbeutel das passende Modell.Neben klassischen Kaminöfen gibt es auch interessante Modelle, die die Vorteile zweier Welten – den Komfort einer Pellets-Heizung und die heimelige Atmosphäre von knisternden Holzscheiten – miteinander verbinden. Das Modell „Demy“ des führenden italienischen Herstellers „Edilkamin“ erkennt dabei selbständig, welcher Brennstoff gerade eingelegt ist und stellt sich ganz automatisch darauf ein.So können Sie sich beispielsweise am Morgen für den Pelletbetrieb entscheiden und die Feuerstelle den ganzen Tag über umweltfreundlich und komfortabel betreiben. Dank des großzügig bemessenen Tanks mit 45 kg Fassungsvermögen können Sie bis zu 60 Stunden ununterbrochen heizen. Wenn Sie dann am Abend nachhause kommen, steht Ihnen dann der Sinn nach einer gemütlich flackernden Flamme. Mit dem „Demy“ ist das gar kein Problem. Legen Sie einfach zwei, drei Holzscheite ein und der Ofen stellt sich ganz automatisch auf das neue Brennmaterial um. Sind die Scheite niedergebrannt, beginnt der Edilkamin „Demy“ wieder ganz von selbst Pellets nachzulegen.Unschwer an den roten Farben zu erkennen, befindet sich an der Ecke Virnsberger/Sigmundstraße die Nürnberger Großausstellung der AA Kaminwelt, in der die Kunden alles rund um Schornstein und Öfen erhalten. Neben den Ausstellungsstücken, den aktuellen Modellen und der kompetenten Beratung durch zwei Fachberater mit 20- und 30-jähriger Erfahrung mit Öfen finden sie hier auf 300 m² die Möglichkeit, die Feuerstätten – wie z.B. den Pelletofen „Demy“ – in Augenschein zu nehmen und zu testen. Auf Wunsch übernehmen die erfahrenen Experten auch die Abklärung des Einbaus mit dem zuständigen Bezirks-Schornsteinfeger.