So macht Sport für Senioren Spaß

Schwimmen und Wassergymnastik bieten viele positive Effekte



Senioren, die sich auch im fortgeschrittenen Alter sportlich betätigen möchten, ohne dabei gesundheitliche Risiken einzugehen, empfiehlt sich der Gang ins Schwimmbad. Denn das Schwimmen bietet eine ideale Kombination aus Ausdauertraining, Muskelaufbau und Fettverbrennung und ist dabei ausgesprochen schonend zu Gelenken, Bändern und Sehnen.Ein weiterer positiver Aspekt des Trainings im Wasser (neben dem eigentlichen Schwimmen zählt dazu auch die Wassergymnastik) ist die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems. So führt ein regelmäßiges Training (ein- bis zweimal wöchentlich) schon nach kurzer Zeit zu einer Senkung der Herzfrequenz. Auch der Abbau von Stresshormonen, die Verbesserung der Stoffwechselaktivität sowie eine Stärkung des Immunsystems zählen zu den positiven Effekten des Schwimmens. Zu guter Letzt kommt es bei sportlichen Betätigungen im und unter Wasser automatisch zu einem höheren Kalorienverbrauch als bei Trainingseinheiten „an Land“.Das Schwimmbad ist nicht nur ein Ort, an dem kleine und große Wasserratten ihre Bahnen ziehen oder fröhlich herumtoben können. Viele Bäder, wie das „Atlantis“ in Herzogenaurach bieten neben dem eigentlichen Schwimmvergnügen oder einem gepflegten Saunadorf auch spezielle Wassergymnastik, die – bei optimaler Schonung der Gelenke – Muskulatur, Koordination und Ausdauer, aber auch das allgemeine Wohlbefinden fördert.Jeden Dienstag zwischen 12.00 und 16.00 Uhr (außer an Feiertagen und in den bayerischen Schulferien) können Gäste ab 60 Jahre ein vergünstigtes Ticket für vier Stunden Badespaß lösen und im Rahmen des Seniorennachmittags an der kostenlosen Wassergymnastik (14.00 und 16.00 Uhr) teilnehmen. Ein Gutschein für eine Tasse Kaffee im SB-Bereich ist ebenfalls im Eintrittspreis inbegriffen.