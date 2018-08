Spaß an der Musik kennt keine Altersgrenze

Musizieren steigert die Lebensqualität und kann sogar Demenz vorbeugen



Man müsste Klavierspielen können… heißt es in einem Evergreen von Johannes Heesters. Nun, um Klavierspielen oder auch ein anderes Musikinstrument zu lernen ist es nie zu spät. Es stimmt zwar, dass man in jungen Jahren besonders aufnahmefähig ist, doch dafür bringen Senioren viele andere wertvolle Eigenschaften mit, die beim Erlernen eines Musikinstruments hilfreich sind. Zum einen weiß man im Alter genauer was man will, als in den wechselhaften Jugendjahren, zum anderen wissen ältere Menschen aus ihrer Erfahrung heraus, auf welche Weise sie am besten eine neue Herausforderung angehen können.Zahlen des Verbands Deutscher Musikschulen belegen, dass sich insbesondere ältere Erwachsene und auch Senioren verstärkt dem aktiven Musizieren unter kompetenter Anleitung zuwenden. So verdoppelte sich bei den Ü-60-Schülern in den vergangenen zehn Jahren die Schülerzahl. Für den erwachsenen Einsteiger ohne Vorkenntnisse eignen sich dabei vor allem Blockflöte, Klavier, Trommel oder Gitarre, aber auch viele andere Instrumente lassen sich im fortgeschrittenen Alter erlernen. Als Gründe für das Erlernen eines Instruments werden das Erfüllen eines lang gehegten Traums oder auch die Freude am gemeinsamen Spielen mit Gleichgesinnten genannt. Das Erreichen von Virtuosität oder der Wunsch vor einem Publikum aufzutreten spielen in dieser Altersgruppe keine große Rolle.Über das Musizieren können Gefühle ausgedrückt und gleichzeitig Aggressionen abgebaut werden. Zudem steigert es die Motivation und regt die Selbstbelohnungskräfte an Vorausgesetzt der erwachsene Anfänger überfordert sich nicht und behält die Freude an seinem Instrument.Zahlreiche Studien belegen, dass eine musikalische Ausbildung auch Fähigkeiten in anderen Bereichen entwickelt und fördert.• Sie unterstützt die Vernetzung unterschiedlichster Gehirnbereiche und steigert auf diese Weise Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen und Intelligenzentwicklung.• Sie fördert Feinmotorik, Körperwahrnehmung, Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit.• Sie trägt dazu bei, das Demenzrisiko deutlich zu reduzieren.• Gemeinsames Musizieren mit Anderen wirkt darüber hinaus nicht nur gegen Einsamkeit und Depression sondern erhöht auch Achtsamkeit und soziale Kompetenzen wie Integration und Rücksichtnahme.