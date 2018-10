Staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in

Die Ausbildungsstation „Level Club“ im Senioren- & Pflegezentrum Rupprechtstegen 



Mit der demographischen Entwicklung steigt der Bedarf an professioneller Pflege in den kommenden Jahrzehnten stetig an. Staatlich anerkannten Altenpfleger*innen stehen dadurch viele Wege offen. Sie sind gefragt und haben sehr gute Perspektiven.Im Senioren- und Pflegezentrum in Rupprechtstegen werden die Schüler*innen in einer eigenen Ausbildungsstation, dem „Level Club“, ausgebildet. Sie erwerben dort ein hohes Maß an Fachlichkeit, Sozialkompetenz, Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist. Medizinische, psychologische und therapeutische Fähigkeiten werden im Rahmen der dreijährigen Ausbildung ebenso vermittelt wie Organisationsvermögen. Das Senioren- und Pflegezentrum verfügt über individuelle Arbeitszeitmodelle, familienfreundliche Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten nach Abschluss und eine betriebliche Gesundheitsförderung. Außerdem können Sie mit einer tatsächlichen 5-Tage-Woche rechnen.Voraussetzungen für eine Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft sind Mittlere Reife oder ein Hauptschulabschluss und eine 2-jährige abgeschlossene Berufsausbildung. Wer diese nicht einbringen kann, erreicht die Voraussetzungen auch durch die einjährige Ausbildung als Pflegefachhelfer*in oder Sozialbetreuer*in. Voraussetzung ist hier ein Hauptschulabschluss und ein Mindestalter von 16 Jahren.DAS ETWAS ANDERE Senioren- und Pflegezentrum Mühlenweg 5, 91235 RupprechtstegenTelefon 09152/98580