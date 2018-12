Steinbeißer & Süßkartoffelstampf

(für 4 Personen)8 Steinbeißerloins à 100 g2 SüßkartoffelnSalz, Pfeffer200 g Butter2 Stangen LauchMehl zum Bestäuben2 EL Olivenöl zum AnbratenSüßkartoffeln schälen, würfeln und mit Salzwasser weichkochen. Die Kartoffeln zerstampfen und mit Salz, Pfeffer sowie reichlich Butter abschmecken. Den Lauch putzen, gründlich waschen, in Ringe schneiden und in 2 Esslöffel Butter dünsten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und warmhalten.Nun die Steinbeißerloins mit Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wenden. Anschließend in einer beschichteten Pfanne mit Olivenöl 2 bis 3 Minuten von jeder Seite braten und mit Süßkartoffelstampf und Lauch anrichten.Unser Tipp: Servieren Sie dazu eine feine Kräuterhollandaise.Für Freunde von fangfrischem Fisch, Meeresfrüchten und Räucherfisch ist Fisch Heinl in Eltersdorf die absolute Topadresse. Schon seit vielen Jahren begeistert das Fachgeschäft darüber hinaus mit seinem Plattenservice.