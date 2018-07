Textil oder Leder – die Frage nach der „richtigen“ Kombi

Beim Kauf entscheidet in der Regel die persönliche Vorliebe

Motorradkombis aus Textil und Leder - die Vor- und Nachteile:

Gute Qualität zu vernünftigen Preisen

Der mittelfränkische Hersteller von Motorradbekleidung.

Die Sicherheit von Motorrädern hat sich in den vergangen Jahren und Jahrzehnten stetig verbessert. Das ändert aber nichts daran, dass ein Motorrad keine Knautschzone hat. Das Einzige, das Fahrer und Beifahrer im Fall der Fälle vor Verletzungen bewahrt, ist eine hochwertige Schutzkleidung.Bei der Frage nach der „richtigen“ Motorradbekleidung gehen die Meinungen der Motorradfahrer auseinander. Während die einen eher auf die gute alte Lederkombi setzen, vertrauen die anderen den neuen hochmodernen Textilkombis. Die Entscheidung für die eine oder andere Variante hängt in erster Linie von der persönlichen Vorliebe ab. Denn beide Materialien haben – wie die nebenstehende Übersicht deutlich macht – ihre Vor- und Nachteile.Im wesentlich hat die Motorradbekleidung zwei wichtige Funktionen. Zum einen soll die Motorradkombi die Folgen eines Sturzes mindern und vor Verletzungen schützen, zum anderen soll sie die aktive Sicherheit erhöhen. Zu letzterer gehören die Bewegungsfreiheit, der Schutz vor Witterungseinflüssen und das körperliche Wohlbefinden während der Fahrt.Pauschal kann man sagen, dass in puncto Sicherheit die Lederkombis wegen ihrer höheren Abriebfestigkeit noch immer leicht die Nase vorn haben, was vor allem für sportliche Biker ein Kaufargument sein kann. Beim Komfort punktet indes die Textil-Kombi. Atmungsaktivität und Kälteschutz sind hier besser als beim Leder und auch bei der Wasserdichtigkeit liegt die Textilkombi vorne.Stetige Neu- und Weiterentwicklungen sorgen aber dafür, dass beide Materialien ihre individuellen Defizite mehr und mehr aufarbeiten. Das heißt: die Abriebfestigkeit der Textilkombis wird immer höher, während andererseits die Lederkombis im Hinblick auf Funktionalität und Reisetauglichkeit immer besser und komfortabler werden.+ Leichter als Leder+ Variabel in der Größeneinstellung+ Höhere Atmungsaktivität+ Ganzjähriger Einsatz möglich+ Breiteres Einsatzspektrum+ Besser Regentauglich+ Besserer Kälteschutz– Höhere Flatterneigung– Geringere Abriebfestigkeit– Textilkombi muss richtig sitzen, da Protektoren ansonsten verrutschen können+ Abriebfester als Textil+ Durch engeren Sitz eine geringere Flatterneigung+ Individuelle Passform+ Fliegen und Schmutz leicht zu entfernen– Geringe Atmungsaktivität, dadurch erhöhtes Schwitzen– Geringere Größenvariabilität– Höheres Gewicht– Geringerer Kälteschutz– Meist eher bedingte RegentauglichkeitGERMAS wird im Jahr 1978 gegründet und spezialisiert sich zunächst auf die Herstellung von Nierenschutzgürteln. Bis zu 45 Näherinnen fertigen seinerzeit über 100.000 Nierengurte im Jahr. Schon bald wird die Produktpalette um Handschuhe erweitert und bis 1998 mit einer eigenen Produktion von Fahrradhelmen und einer Helmlinie für Motorradfahrer abgerundet.Als Folge tiefgreifender Marktveränderungen konzentrierte sich das Unternehmen mit der Geschäftsübernahme durch Sybille Ebert im Jahr 1998 auf die Grundlagen und erweiterte diese um eine eigene Bekleidungslinie. Die Produktion von Fahrrad- und Motorradhelmen wurde im Gegenzug eingestellt. Die neue Bekleidungslinie der neuen Geschäftsführerin begeisterte sowohl den Motorrad-Fachhandel als auch den einzelnen Biker. „Unsere Kollektion lief vom Start weg sehr gut“, erinnert sich Sybille Ebert. Modell um Modell wurde diese Kollektion seither erweitert, so dass heute viele Biker von XXS bis 12XL bei GERMAS fündig werden. Und nach wie vor gilt für alle Produkte aus dem Haus GERMAS die Maxime „gute Qualität zu vernünftigen Preisen“. Das ist gar nicht so einfach, denn, so Sybille Ebert: „Es ist viel einfacher eine teure Jacke zu kreieren als eine günstige, die trotzdem schön ist und gut ankommt“. Besonders wichtig ist GERMAS die direkte Resonanz der Endverbraucher. Aus diesem Grund wurde am Sitz der Firmenzentrale in Schwabach-Wolkersdorf ein Fabrikverkauf eröffnet, in dem mit eingefleischten Bikern schon so manche Diskussion über die Vor- und Nachteile des jeweiligen Produktes geführt wurde. Nicht wenige der Ideen und Anregungen flossen später auch in die Produktion ein.Seit 2009 ist Michael Ebert, als Sohn und Nachfolger, im Unternehmen tätig. 2014 übernimmt er die Position des alleinigen Geschäftsführers bei GERMAS. Sein junges Alter und das junge Team zeigt, dass GERMAS an die Zukunft denkt und auch die nächsten 40 Jahre Ausstatter für Motorradbekleidung bleiben wird.GERMAS GmbH & Co. KGAm Wasserschloß 291126 Schwabach-Wolkersdorf