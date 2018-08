Der Landschaftszoo



Der Tiergarten Nürnberg ist ein einzigartiger Landschaftszoo mit zerklüfteten Felsformationen aus rotem Sandstein, großen Freiflächen, Weihern, Wasserwelten und gepflegten Wegen zwischen jahrhundertealten, schattenspendenden Bäumen. Diese beeindruckende Kulisse lädt nicht zur zum Verweilen ein, sie ist auch das Zuhause von fast 300 Tierarten. Neben Löwen und Tigern, Delphinen, Eisbären, Pinguinen und Erdmännchen gibt es hier jede Menge weitere Lieblingstiere zu entdecken. Wenn das Wetter einmal nicht so richtig mitspielt, begeistern das tropisch-warme Manatihaus und der Blaue Salon mit seinen großzügigen Unterwasser-Panoramascheiben. Einzigartig ist die Delphinlagune, in der Delphine und Seelöwen zusammen unter freiem Himmel leben.Der Tiergarten ist echtes Familienziel. Mit der Familienkarte dürfen alle eigenen Kinder (ab vier Jahren) in den Zoo. Im Kinderzoo können die Kinder dann auf „Tuchfühlung“ mit Tieren gehen, sie streicheln und mit ihnen Freundschaft schließen.Sommer: 8.00 bis 19.30 UhrWinter: 9.00 bis 17.00 UhrViele weitere Informationen unter