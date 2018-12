Transparenz durch Ganzglasgeländer

Im Innen- ebenso wie im Außenbereich, bei Neubauen und bei der Altbausanierung



Moderne, zeitgemäße Architektur zeichnet sich durch offene, leichte und helle Strukturen aus. Was passt da besser als ein Ganzglasgeländer, das den Raum durch seine Transparenz voll zur Geltung kommen lässt. Ganzglasgeländer bieten eine ästhetische, wartungsfreie aber auch nachhaltige Lösung für Wohnungen, Büroräume oder öffentliche Flächen. Aber auch im Außenbereich (beispielsweise bei einem Balkon oder einer Brüstung) setzen sie reizvolle Akzente.Das gilt für Neubauten ebenso wie bei der stilvollen Sanierung von Altbauten, bei der ein modernes Ganzglasgeländer für einen spannenden Stilbruch und extravagante Eleganz sorgt.Die VA steel & design GmbH bietet in ihren Ausstellungsräumen im Gewerbegebiet Schwabach eine große Auswahl an Treppen-, Vordach- und Geländersystemen für den Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus erhalten Sie hier aber auch Möbel, Accessoires und Design-Artikel aus hochwertigem Edelstahl V2A.Bei größeren Bauprojekten unterstützt das Team von VA steel & design den Bauherren bei der Planung, vom Aufmass bis zur Montage. Die modulare Bauweise der meisten Systeme lässt aber auch eine Umsetzung in Eigenregie zu und sorgt dafür, dass Treppen und Geländer problemlos an die jeweiligen baulichen Gegebenheiten angepasst werden können.