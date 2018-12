Über 30 Jahre Erfahrung: die BERGER GRUPPE

Der solide Partner für Ihr Immobiliengeschäft



Wer auf die BERGER GRUPPE vertraut, vertraut auf über 30 Jahre Erfahrung. Die Kernkompetenz der BERGER GRUPPE liegt in zukunftsfähigen Konzepten für bestehende und neu zu realisierende Wohnimmobilien im Geschosswohnungsbau und Siedlungsbau, die mit Sachverstand entwickelt und erfolgreich umgesetzt werden.Entwickeln, bauen und verwalten in dieser Branche heißt auch, mit den Augen des anderen sehen und die Bedürfnisse der Kunden erkennen. Eines der Erfolgsrezepte der BERGER GRUPPE war und ist es, nicht blind der Masse zu folgen. „Für alles gibt es jemanden, für das Außergewöhnliche nur wenige“, sagt man. In diesem Sinne hat sich die BERGER GRUPPE besonders gerne an Projekte gewagt, die anderen als zu anspruchsvoll oder gar als nicht durchführbar erschienen. Gerade diese Projekte fordern auf interessante Weise heraus und haben ihren ganz besonderen Wert.Die BERGER GRUPPE und ihre Netzwerkpartner decken die gesamte Bandbreite der Wertschöpfungskette rund um die Wohn-immobilie ab. So reichen die Erfahrungen vom Bau von Eigentumswohnungen bis zur Sanierung von Mehrfamilienhäusern. Auch Neubauvorhaben im Geschosswohnungs- und Siedlungsbau wurden mit großem Erfolg realisiert. Dazu kommt die Revitalisierung von Industriebrachen und die Umsetzung von Bauleitplänen für ganze Quartiere.Die Erfahrungen aus den vergangenen drei Jahrzehnten gibt das Team der BERGER GRUPPE gerne nutzbringend an ihre Kunden, an öffentliche und private Partner weiter. Egal, welche Immobilie dieBERGER GRUPPE für Sie realisieren darf: Es ist eine gute Entscheidung.Berger Liegenschaften GmbHFritz-Weidner-Straße 490451 NürnbergTelefon: 0911 / 89 139 – 0Telefax: 0911 / 89 139 – 19E-Mail: info@berger-gruppe.de