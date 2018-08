Über den Wipfeln des Steigerwalds

Der Baumwipfelpfad von Ebrach – nur knapp 30 km von Wachenroth entfernt



Bis zu 42 Meter hoch und insgesamt 1.150 Meter lang erstreckt sich der Baumwipfelpfad im oberfränkischen Ebrach über den Baumkronen des Steigerwaldes. Höhepunkt des vor gut zwei Jahren eröffneten Pfades ist der sich nach oben öffnende kelchförmige Holzturm, den die Wanderer nach rund zwei Dritteln des Wegs erreichen. An der Außenseite des Turmes windet sich der Pfad zu einem kreisförmigen Umgang auf der obersten Ebene, der einen Rundumblick in die waldreiche Landschaft des Steigerwaldes ermöglicht.Dank einer maximalen Steigung von sechs Prozent ist der barrierefrei angelegte Baumwipfelpfad auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen sehr gut geeignet.Auf dem meist in den Baumkronen verlaufenden Baumwipfelpfad können die Besucher Ebenen des Ökosystems Wald im Stamm- und Kronenbereich entdecken, die ansonsten nicht erreichbar sind. Dabei werden Fauna und Flora in ihrer natürlichen Umgebung sichtbar und – anhand zahlreicher Informationsangebote – auf dem ganzen Gelände auch erklärt.In der einzigartigen Kombination von Informationstafeln und den interaktiven Elementen in der kostenlosen Wipfel-App (die App ist in allen App-Stores verfügbar und kann dank eines freien W-LAN-Netzes auch direkt am Pfad heruntergeladen werden). Die Wipfel-App begleitet die Besucher auf ihrem Rundgang über den Pfad und gibt ihnen die Möglichkeit zusätzlicher Eindrücke, etwa mittels Augmented Reality (erweiterte Realität), zu erleben. Verschiedenartige, mit zahlreichen Informationen angereicherte Quiz- und Spielelemente ergänzen das Angebot und machen den Besuch des Baumwipfelpfads zu einem einzigartigen Erlebnis für die ganze Familie.Baumwipfelpfad SteigerwaldRadstein 296157 EbrachTel. +49 9553 989 – 80102E-Mail: info-baumwipfelpfad@baysf.deÖffnungszeiten:1. April bis 31. Oktober: 9.00 bis 18.00 Uhr1. November bis 31.März: 10.00 bis 16.00 Uhr