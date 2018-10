Auszubildende sollen bei RUAG Ammotec schnell Verantwortung übernehmen



Auf einer Größe, die 44 Fußballfeldern ent-spricht, erstreckt sich die RUAG Ammotec, mit 200 Gebäuden am Standort in Fürth. Als neuer Auszubildender ist es gar nicht so einfach, sich auf dem Gelände, auf dem seit 1894 Munition gefertigt wird, zurechtzufin-den. In den ersten zwei Wochen nach Aus-bildungsstart geht es daher für alle zum „RUAG Trail“. Das Geländespiel, das wie eine Schnitzeljagd funktioniert, führt zu allen wichtigen Abteilungen. Marcus Reimer, einer der Ausbilder bei RUAG Ammotec, legt besonderen Wert darauf, die jungen Leute mit Spaß an die Herausforderungen des Berufs zu führen. „Wir wollen unseren Auszubildenden schnell Verantwortung übergeben. Dafür benötigen sie das Wissen über die Abläufe im Werk, das sie so spielerisch erlangen“, erklärt Reimer.RUAG Ammotec bildet am Standort in Fürth derzeit 41 Jugendliche in den Berufen Maschinen- und Anlagenführer, Werkzeugmechaniker, Industriemechaniker, Mechatroniker, Werkstoffprüfer, Fachinformatiker für Systemintegration und Fachkraft für Lagerlogistik aus. „Ich selbst verstehe mich in der heutigen Zeit als Lernbegleiter“. Es geht nicht nur darum, den Auszubildenden einzelne Fertigkeiten beizubringen, sie sollen lernen Verantwortung zu tragen und ein Prozessverständnis gewinnen. Denn sie sind unsere Fachkräfte von morgen“, erläutert Udo Fincke seinen Auftrag als Ausbilder bei RUAG Ammotec.Die Auszubildenden werden bei RUAG Ammotec zu Eigeninitiative und zur Übernahme von Verantwortung angeleitet und das an modernen Arbeitsplätzen in einer familiären Atmosphäre.www.ruag.com