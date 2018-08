Urige Floßfahrt auf dem Main

Ein Freizeitvergnügen der besonderen Art für jedes Alter



Die Flößerei im Frankenwald kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Schon seit dem Mittelalter versorgten die Frankenwald-Flößer das Main- und Rheingebiet mit Bauholz und zahlreichen anderen Holzprodukten. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Rodach und Main genutzt, um auf ihnen Holz zu transportieren. Später bevorzugte man mehr und mehr die Eisenbahn, ehe die Flößerei nach dem 2. Weltkrieg gänzlich zum Erliegen kam.In den 80-er Jahren erlebten die Floßfahrten eine Renaissance. Nicht mehr der Transport von Holz stand allerdings im Mittelpunkt, sondern der Transport von Ausflüglern – von Vereinen, Firmen, Klassentreffen oder Junggesellen- oder Junggesellinnenabschieden. Sie alle finden beim Flößen auf dem Main Entspannung und Natur pur sowie ein unvergessliches Erlebnis für Gruppen und Einzelreisende jeden Alters.Die Flößerfamilie Göhl/Kroll bietet seit fast vier Jahrzehnten gemütliche Floßfahrten auf dem in diesem Bereich weitgehend naturbelassenen Main aber auch vielfältige Komplettarrangements (Tagesfahrten, Reisen mit Übernachtung) an. Startpunkt der rund zweieinhalb Stunden langen Ausflugsfahrten ist das Floßbräuhaus im Lichtenfelser Ortsteil Schney. Während der einzigartigen Tour können die Passagiere in Ruhe die malerische Landschaft sowie einen wunderbaren Blick auf Kloster Banz genießen und sich dabei frisch gezapftes Bier, frisch Gegrilltes oder auch Kaffee und Kuchen schmecken lassen.