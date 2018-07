Verantwortung übernehmen und abgeben

Tagespflege bringt Vorteile für die Pflegebedürftigen und die Pflegenden



Derzeit sind in Deutschland rund 2,7 Millionen Menschen pflegebedürftig, über 70% von ihnen werden zu Hause betreut. Zusätzlich zu den ambulanten Pflegediensten bieten immer mehr Tagespflegeeinrichtungen Unterstützung für die pflegenden Angehörigen sowie eine Betreuung und Pflege tagsüber an.Die Annahme, dass eine Tagespflegeeinrichtung nur für berufstätige pflegende Angehörige eine alternative Betreuung ihrer Pflegebedürftigen sei, ist falsch. Pflegebedürftige Menschen erfahren in einer Tagespflegeeinrichtung einen strukturierten Tagesablauf, der neben den pflegerischen Leistungen und vielfältigen Betreuungsangeboten, insbesondere die Möglichkeit zum Aufbau von sozialen Kontakten gibt. In der Gemeinschaft singen und lachen, gemeinschaftliche Zeitungsrunden, Kocherlebnisse teilen und eine/n GesprächspartnerIn auch außerhalb der Familie zu haben, steigern maßgeblich die Lebensqualität. Denn oftmals fühlen sich pflegebedürftige Menschen, die alleine Zuhause leben, einsam und vermissen die Gesellschaft anderer Menschen.Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, sollten sich nicht scheuen das Angebot von Tagespflegeeinrichtungen in Anspruch zu nehmen. Pflegen heißt Verantwortung übernehmen aber auch abgeben können. In Tagespflegeeinrichtungen werden Pflegebedürftige professionell durch qualifiziertes Fachpersonal betreut, gepflegt und aktiviert. Seinen Liebsten stunden- oder tageweise diese Versorgung angedeihen zu lassen, bedeutet nicht zuletzt für die Pflegenden selbst, sich etwas Gutes zu tun. Es bietet die Möglichkeit, wieder Kraft und Energie zu tanken, sich eine Auszeit nehmen und Zeit für eigene Aktivitäten zu finden. Angehörige sollten sich daher individuell über das breitgefächerte pflegerische Angebot beraten lassen. Tagespflegeeinrichtungen bieten eine Pflegeberatung, unterstützen bei der Antragstellung zur Kostenübernahme und vielfach werden weitere Beratungen, wie Ernährungsberatung, Demenzberatung angeboten. Tagespflegeeinrichtungen organisieren ebenfalls einen spezialisierten Fahrdienst, der einen Hin- und Rückfahrservice von Tür zu Tür ermöglicht.Im Landkreis Bamberg steht neben diversen Organisationen, die Tagespflege Buttenheim mit 12 Plätzen zur Verfügung. Die Tagespflegeeinrichtung in Buttenheim ergänzt das pflegerische Angebot der Seniotel gGmbH, die in der Region Bamberg in elf Seniorenzentren stationäre Pflege, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege anbietet. Zum Leistungsspektrum gehören darüber hinaus betreutes Wohnen und die ambulante Pflege in Stegaurach. Lassen Sie sich kostenfrei beraten:Tagespflege Buttenheim,Frau Glaser Tel.: 09545 - 35955 600.Weitere Infos unter: www.seniotel.de