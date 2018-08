Vergangenheit trifft Gegenwart

Im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim



Das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim ist ein Freilicht-museum der besonderen Art. Die Kirchenburg und die zum Museum gehörenden Gebäude des Dorfes stehen immer noch an ihrem Originalstandort mitten in dem Dorf, in dem die Besucher auch in die gegenwärtige Alltagswelt eines mainfränkischen Dorfes eintauchen können.Neben der Kirchenburg samt Pfarrkirche laden das 1557 erbaute Rathaus mit Gemeindebäckerei und Posthilfsstelle, das aus dem Jahr 1790 stammende Gasthaus „Zum Schwarzen Adler“ mit Kegelbahn, der ab 1700 errichtete Kleinbauernhof Hahn, die Dorfschule von 1927 sowie weitere kleine Nebengebäude wie die Milchsammelstelle aus den 1950er Jahren zu einem spannenden Spaziergang durch 500 Jahre Kulturgeschichte ein.Die gerade erst frisch sanierte denkmalgeschützte Kirchenburg bietet spannende und informative Dauerausstellungen mit moderner Medientechnik und Hands-On-Stationen zu den Themen „Das mainfränkische Dorf“, „Dörfliches Handwerk“, „Der fränkische Weinbau“ und über „Kirchenburgen“.Bis zum 2. September 2018 präsentiert das Museum noch die Sonderausstellung „(K)ein Kraut gewachsen – kleine Kulturgeschichte über Kräuter und Pflanzen in ländlichen Gärten“ mit Einblicken in Volksmedizin und Aberglauben rund um Pflanzen. Ab 16. September geht das Museum mit der Ausstellung „Dorfarchäologie – Der Vergangenheit auf der Spur“ dann in den Untergrund.Beim Herbst- und Kelterfest am 7. Oktober 2018 leben historische Erntearbeiten wieder auf. Der Kinderaktionstag im Mai bietet neben Theateraufführungen vielfältige Mitmachangebote für die jüngsten Besucher.Im Juni folgt der 16. Unterfränkische Volksmusiktag mit einem abwechslungsreichen Programm zu alten Volksliedern, historischen Tänzen und fränkischem Dialekt.Das Kirchenburgfest Anfang Juli ist der Klassiker unter den Museumsfesten. Hier lassen sich Büttner, Bürstenbinderin, Korbflechter, Polsterer, Schmied, Zimmerer und viele weitere über die Schulter schauen. Kinder und Erwachsene dürfen mit Hand anlegen, zwischendurch in das „Mittelalterliche Dorf“ eintauchen oder dem Streichelzoo einen Besuch abstatten.Weitere Infos unter: