Voll im Trend: Caravaning

Aus dem Billig-Urlaub vergangener Jahrzehnte ist längst eine Urlaubsvariante für all jene geworden, die individuell, frei und unabhängig Ferien machen wollen.

Die gängigsten Wohnmobil-Arten

Caravan Heiner in Röthenbach e.d. Pegnitz

Ein Abendessen mit Blick auf den weiten, stürmischen Atlantik oder ein Frühstück vor einem atemberaubenden Alpenpanorama – Bilder wie diese haben viele vor Augen, wenn sie an Urlaub mit dem Wohnmobil denken. Das sorgt dafür, dass die Caravaning-Branche ein Rekordjahr nach dem anderen verzeichnen kann – und ein Ende des Booms ist nicht abzusehen.Längst hat das Caravaning das Image vom Billig-Urlaub abgelegt. Immer größere, immer komfortablere Wohnmobile, haben den Zelten die Rang abgelaufen und gleichzeitig steigt auf den Campingplätzen der Komfort. Großzügige Sanitäreinrichtungen und WLAN sind längst schon Standard. „Da wird richtig investiert“, berichten Kenner der Szene und verweisen darauf, dass auch der Wellness-Trend und die gehobene Gastronomie längst die Campingplätze erreicht haben.Wer selbst mit dem Wohnmobil auf Tour gehen möchte, hat grundsätzlich die Wahl zwischen teilintegrierten und integrierten Wohnmobilen.Der kleinste Vertreter aus der Gruppe der Wohnmobile ist der Campingbus (zum Beispiel der VW-Bus), der aufgrund seiner geringen Größe auch als Alltagsfahrzeug genutzt werden kann und der eigentlich in die Kategorie der Kastenwagen gehört.Beim Alkoven-Wohnmobil ist der Wohn- und Schlafraum in Leichtbauweise auf ein Transporter-Basisfahrzeug (z.B. einen Fiat Ducato) aufgebaut. Das Bett befindet sich in einer Schlafnische über der Fahrerkabine, die vom Wohnraum abgetrennt ist.Das Teilintegrierte Wohnmobil ähnelt in Aufbau und Materialien dem Alkoven, unterscheidet sich jedoch in einem wesentlichen Punkt: Beim Teilintegrierten Wohnmobil ist die Fahrerkabine mit dem Wohnraum verbunden. Die Fahrersitze können bei Bedarf gedreht werden und bilden zusammen mit Tisch und Sitzbank eine Sitzgruppe.Die Königsklasse stellt das Vollintegrierte Wohnmobil dar. Bei dieser im Schnitt rund acht Meter langen Wohnmobil-Variante – Luxusliner erreichen aber auch gerne mal elf bis zwölf Meter – bildet die komplett isolierte Fahrerkabine einen Teil des großzügigen Innenraums so dass auch anspruchsvolle Camper eine Möglichkeit für komfortable Urlaubsreisen finden.Vor fast 25 Jahren gründete Heiner Legel – unterstützt von seiner Frau Renate – die Firma Caravan Heiner in Röthenbach an der Pegnitz. Zentraler Punkt des Unternehmens sollte die Werkstatt mit freundlichem, kompetentem und kundennahem Service sein. Dieser Karosseriefachbetrieb für Wohnwagen und Wohnmobile der die Kunden in allen Fragen rund um Ihr Freizeitfahrzeug unterstützt, spielt immer noch eine ganz entscheidende Rolle und wird ergänzt durch den Verkauf von neuen und gebrauchten Wohnwagen und Wohnmobilen sowie durch die Vermietung von Wohnmobilen und Wohnwagen.Seit vielen Jahren schon ist Caravan Heiner Vertragshändler der Firmen Adria, Sun Living, Weinsberg Wohnwagen und bietet seinen Kunden in seinem Zubehörshop die wichtigsten Artikel für Camping und Caravan.Mühllach 1890552 Röthenbach a. d. PegnitzTelefon: 0911 57 66 76info@caravan-heiner.de