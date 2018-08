Vorbei an den edelsten Lagen

Radtour durchs Herz des fränkischen Weinlands



Unsere rund 40 Kilometer lange Radtour beginnt am Parkplatz bei den Alleen in Volkach. Von dort aus geht es auf dem Maintalradweg nach Süden. Nach wenigen hundert Metern überqueren wir den Mainkanal und folgen unterhalb der Hallburg, die wir links liegen lassen, einer ruhigen Ortsverbindungsstraße nach Nordheim.Dort überqueren wir mit der Fähre den Altmain nach Escherndorf mit den edlen Lagen Escherndorfer Lump und Escherndorfer Fürstenberg. Bei der Kirche geht es in einem kurzen steilen Anstieg hinauf zur Vogelsburg von der aus wir einen prächtigen Ausblick auf die Mainschleife genießen können. Von dem 1282 von den Würzburger Karmelitern errichteten Kloster führt der Weg hinunter nach Astheim. Über die Mainbrücke gelangen wir bei Volkach wieder auf den Radweg, dem wir nach Nordwesten folgen. Hier lohnt sich ein kurzer Abstecher zur Wallfahrtskirche „Maria im Weingarten“ mit der von Tilman Riemenschneider geschaffenen schwebenden Madonna im Rosenkranz.Weiter geht es Richtung Fahr, wo wir mit der Fähre nach Untereisenheim übersetzen. Vorbei an Obereisenheim kommen wir an den Mainauen entlang nach Wipfeld. Dort überqueren wir erneut den Main auf der Fähre und fahren südwärts nach Stammheim. Besonders sehenswert sind das um 1600 entstandene historische Rathaus am Weiher sowie das Museum für Militär- und Zeitgeschichte.Wer möchte kann von hier aus am Main entlang direkt nach Volkach zurückradeln. Wie verlassen am südlichen Ortsrand von Stammheim allerdings den Main und biegen links ab auf die hügelige Strecke Richtung Gaibach mit dem Schönborn’sche Wasserschloss und der Konstitutionssäule. Südwärts aus dem Ort hinaus führt der Radweg mit einem Umweg über Obervolkach zurück nach Volkach.Ein besonderer Anziehungspunkt Untereisenheims ist das 2003 eröffnete Weinparadies von Matthias und Heike Hirn. Das am Ortsrand in Richtung Dipbach gelegene Weingut ist das letzte Projekt, das der berühmte österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser in Angriff genommen hatte. Nach seinem Tod wurde das fantasievolle Bauwerk, das seither zu den architektonischen Highlights der Region zählt, von Heinz Springmann vollendet. Vor der Kulisse der ansteigenden Weinberge der Lage Sonnenberg setzt das Weinparadies mit seinen runden Formen, Kuppeln, Säulen und reizvollen Farbenkombinationen einen einzigartigen Akzent. Dass Matthias und Heike Hirn hier vorzügliche, vielfach prämierte Weine produzieren, versteht sich ohnehin von selbst. Weine aus ökologischem Anbau sind ihnen dabei ebenso wichtig wie hochwertige Qualität, Bekömmlichkeit und ein ansprechendes Design.