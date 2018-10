Vorreiter innovativer Behandlungsmodelle

Seit mehr als 125 Jahren vertrauen Menschen auf die Leistungen der KKH



D ie KKH mit Hauptsitz in Hannover zählt mit ihren 1,7 Millionen Versicherten und ihrem jährlichen Haushaltsvolumen von rund 5,7 Milliarden Euro zu den größten bundesweiten Krankenkassen. Rund 3.800 Mitarbeiter beraten in ganz Deutschland unter anderem in 110 Servicestellen zu allen Fragen rund um das Thema Krankenversicherung.Im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung handelt die GKV nach dem Solidarprinzip, das heißt: Gesunde zahlen für Kranke, Besserverdienende für Geringverdiener. Familienmitglieder sind außerdem kostenfrei mitversichert. Die über 70 Millionen gesetzlich Versicherten können darauf vertrauen, dass sie qualitätsgesicherte Leistungen erhalten – ohne Preise vergleichen und sich sorgen zu müssen, ob sie sich die Behandlung leisten können.Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) gilt zudem als Vorreiter für innovative Behandlungsmodelle in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten einen exzellenten Service, entwickeln zukunftsweisende Gesundheitsprogramme und unterstützen die Versicherten bei der Entwicklung gesundheitsfördernder Lebensstile.Bei der KKH kannst du eine Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau im Gesundheitswesen (KiG) absolvieren. Mit dieser Ausbildung qualifizierst du dich zum/zur Spezialisten/Spezialistin für einen konkreten Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, zum Beispiel für das Pflegezentrum, das Krankenhauszentrum oder auch das Beitragszentrum. Nutze die Chance, bei der KKH deine individuellen Fähigkeiten und Stärken zu entwickeln. Die Kaufmännische Krankenkasse bietet dir drei unterschiedliche Ausbildungszweige an. In dem Bereich, der deinen Fähigkeiten und Neigungen am meisten entspricht, wirst du überwiegend ausgebildet, lernst zusätzlich aber auch die anderen Ausbildungsbereiche kennen.