Wandern – Baden – Klettern

Vielfältiges Freizeitvergnügen in und um Betzenstein



Abseits der ausgetretenen Touristenpfade liegt die kleine Stadt Betzenstein am südöstlichen Rand der Fränkischen Schweiz. Bezieht man sich auf die Einwohnerzahl im Ort so gilt Betzenstein mit nur 850 Einwohnern als eine der kleinsten Städte in Bayern. Durch die Dorferneuerung in den letzten Jahren hat das beschauliche Städtchen mit dem denkmalgeschützten Ortskern eine erhebliche Aufwertung erfahren. Besonders eindrucksvoll ist ein Spaziergang durch die Schloßstraße. Das historische Pflegamtschloß fungiert heute als herrschaftliches Landhotel, die Schloßbrennerei lädt zu Verkostungen edler Eigenerzeugnisse ein. Ein paar Meter weiter führt der Wanderweg mit der Markierung Roter Punkt durch das Hintere Stadttor auf bequemen Pfaden den Betzensteiner Kräuterweg entlang bis zur imposanten Klauskirchenhöhle. Unmittelbar dahinter trifft man auf das idyllische beheizte Familienfreibad und den beliebten Hochseilklettergarten. Wenn man dem Weg folgt, ist es nur noch einen Steinwurf bis zum Hexentor, einem uralten Kraftort aus keltischer Zeit und dem Felsenlabyrinth Großer Wasserstein nahe dem beschaulichen Ortsteil Kröttenhof.Unter dem Motto „zurück zur Langsamkeit“ laden unsere Wege zum genüsslichen Schlendern und achtsamen pilgern ein. Die Natur zeigt sich vielerorts von ihrer ursprünglichen Seite. Uralte Buchen, seltene Eiben, wilde Orchideen und kleine Felsmännchen zaubern einen nahezu märchenhaften Anblick. Ebenso geheimnisvoll wie bezaubernd liegt der Veldensteiner Forst vor den Toren Betzensteins. Auf nahezu endlosen verkehrsfreien Waldwegen taucht man in die medidative Stille des Waldes. Der Walderlebnisweg im Wildgehege „Hufeisen“ im Veldensteiner Forst lädt auf einem barrierefreien Rundweg zu einer hautnahen Begegnung mit heimischen Wildtieren ein – ein besonderes Naturerlebnis für Jung und Alt.Eine Stärkung nach der Tour oder gemütlich einen Kaffee auf der Terrasse - in Betzenstein und den Ortsteilen Weidensees, Stierberg, Hüll, Reuthof, Eichenstruth und Schermshöhe findet man Angebote von zünftiger traditioneller bis feinerer Gastronomie. Ein Anruf vorab bezüglich der Öffnungszeiten ist empfehlenswert.