Warum ist die „Ellbogenhöhe“ so wichtig?

Auch bei Küchen ist die ergonomisch richtige Arbeitshöhe entscheidend



Rückenschmerzen zählen bei uns längst zu den sogenannten Volkskrankheiten. Auslöser sind oftmals Muskelverspannungen, die auf eine falsche Körperhaltung zurückzuführen sind. Daher sollte man nicht nur im Berufsleben auf einen ergonomisch angepassten Arbeitsplatz (z.B. Schreibtischstuhl) achten, sondern beispielsweise auch in der Küche. Vor allem die Höhe der Arbeitsfläche ist hier von maßgeblicher Bedeutung für die Körperhaltung, die man beim Vorbereiten der Speisen, beim „Schnippeln“, Kochen oder Spülen einnimmt. Bis vor einigen Jahren wurde die passende Arbeitshöhe für die Küche noch anhand der Körpergröße ermittelt. Diese Methode ist mittlerweile veraltet. Stattdessen ist die sogenannte „Ellenbogenhöhe“ das Maß, an dem sich die Höhe der Arbeitsplatte in der Küche orientiert. Die Ellbogenhöhe wird ermittelt, indem man die Differenz zwischen Boden und den angewinkelten Armen (ähnlich der Arbeitshaltung beim Umrühren im Topf) misst. Von diesem werden 10 bis 15 Zentimeter abgezogen, um die ideale Arbeitshöhe für die Küche zu erhalten.Ausgehend von dieser ergeben sich im Küchenbereich drei Stufen der idealen Arbeitshöhe:• die eigentliche Arbeitshöhe der Arbeitsplatte• ein um etwa 10 Zentimetererhöhter Spülbereich sowie• ein um 15 bis 20 Zentimeterabgesenkter Herdbereich.Vor rund 40 Jahren starteten DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer als Familienunternehmen mit einem kleinen Küchenstudio in Roth bei Nürnberg. Nach jahrzehntelanger Zugehörigkeit zu einem Franchise-Unternehmen kehrte das Unternehmen vor gut fünf Jahren wieder zu seinen Wurzeln zurück. An fünf Standorten – zweimal in Nürnberg, in Fürth, Roth und Hischaid – überzeugt habicht + sporer seine Kunden mit den Leistungen, die das Unternehmen seit jeher ausgezeichnet haben – mit der Planung und dem Bau individueller, maßgeschneiderter Küchen, die ganz den Wünschen und Anforderungen der Kunden entsprechen.