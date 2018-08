Wege zu einem selbstbestimmten Leben

Psychotherapie hilft Ihnen, sich Ihre Wünsche und Ängste bewußt zu machen



Wenn ich mein Leben noch einmal leben dürfte, dann würde ich... – Wer kennt ihn nicht diesen Satz? Wohl jeder von uns hat in der einen oder anderen Situation darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn man noch einmal von vorne anfangen könnte, einfach noch mal den „Reset“-Knopf drücken könnte. Doch leider geht das nicht. Oder doch...?Mit Hilfe einer Psychotherapie können nicht nur Ängste, Depressionen oder auch psychosomatische Beschwerden gelindert werden, sondern auch lästige Angewohnheiten aufgelöst werden, die uns in unserem Alltag einschränken, die uns den Spaß an unserem Leben rauben. Mit der Unterstützung eines kompetenten Therapeuten, einer kompetenten, einfühlsamen Therapeutin können Sie herausfinden, was Sie brauchen, um sich wirklich lebendig zu fühlen, um Ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben. Auch oder gerade, wenn Sie das Gefühl haben, am Boden zu liegen, hilft Ihnen eine Psychotherapie, wieder aufzustehen und Ihr Leben aktiv anzupacken.Dafür sind Sie nie zu jung oder zu alt. Jeden Tag aufs Neue haben Sie die Möglichkeit, in ein gutes und erfülltes Leben aufzubrechen – ganz egal, was das für Sie ganz persönlich bedeutet. Möglicherweise sehnen Sie sich danach, mehr Risiken einzugehen und in vielen Situationen nicht mehr so ängstlich zu sein, oder Sie wünschen sich, Ihr Leben ganz einfach besser genießen zu können, zu reisen, „verrückte“ Dinge zu tun, barfuß über eine feuchte Wiese oder einen wunderbaren Strand zu laufen.Doch egal, in welchem Bereich Sie sich eingeschränkt fühlen, beziehungsweise selbst einschränken, egal, was Sie sich für ihre Zukunft wünschen – ein erfahrener Therapeut, eine erfahrene Therapeutin sucht immer nach der individuell auf Ihren persönlichen Einzelfall abgestimmten Maßnahme, um Ihre Lebensqualität nachhaltig zu steigern, Krisen zu bewältigen und Ängste abzubauen. Dies lässt sich erreichen, indem Leistungsdruck vermindert und Selbstvertrauen gesteigert werden, indem stereotype Mechanismen und störende, blockierende Gedanken abgebaut werden und letztendlich die eigenen Antriebe und Gefühle erkannt und herausgearbeitet werden.Unter der fachkundigen psychologischen Anleitung der Heilpraktikerin für Psychotherapie Antje Reinhardt können Sie lernen, wieder zu sich selbst zu finden, sich Ihre Wünsche aber auch Ängste bewusst zu machen und ganz intensiv im Hier und Jetzt zu leben. Das Leistungsspektrum von Antje Reinhardt ist ausgesprochen vielfältig. In einer von Vertrauen und Respekt geprägten Atmosphäre unterstützt sie ihre Patienten• im Bereich der Kinder- und Jugendpsychologie• durch Trauerarbeit und Sterbebegleitung• durch körperorientierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie bei Essstörungen, Ängsten, Depressionen, Burnout oder psychosomatischen Beschwerden• durch Dorn-Therapie bei stressbedingten Schmerzen• durch Entspannungsverfahren wie zum Beispiel Energiemassagen, Preuss-Massagen, wirksame Atemtechniken, progressive Muskelrelaxation nach Jakobson, sowie nicht zuletzt• durch Motivation, den eigenen Sinn für ihr Leben zu finden.