Weiden in der Oberpfalz

Kultur-Perle im Oberpfälzer Wald



Inmitten der wunderschönen Natur des Oberpfälzer Waldes präsentiert sich Weiden als historische, romantische Stadt mit verschiedensten Kulturhighlights. Besonderes Flair strahlt natürlich der Marktplatz mit dem Alten Rathaus aus. Rundherum reihen sich farbenprächtige Giebelhäuser aus der Renaissance-Zeit und entlang der ehemaligen Stadtmauer laden kleine, verwinkelte Gassen zum Schlendern ein. Weitere Einrichtungen, wie die Kirchen St. Michael und St. Josef (Innenausstattung im Jugendstil), das Alte Schulhaus mit Stadtmuseum und Max-Reger-Zimmer sowie historische Gebäude und Plätze zeugen vom kulturellen Erbe der Stadt. Das Int. Keramik-Museum zeigt auch die Verbundenheit zwischen der Stadt und dem Porzellan auf und entführt die Besucher in die Welt der Keramiken aus über sieben Jahrtausenden. Traditionsreiche Firmen wie Bauscher und Seltmann produzieren auch heute noch ihr hochwertiges Porzellan vor Ort und bieten dies in den Werksverkäufen an. An einem lauen Sommertag verwandelt sich der Untere Markt mit seinen vielen Straßencafés und Restaurants in ein großes familiäres Wohnzimmer. Wenn dann am Mittwoch- und Samstagvormittag regionale Händler ihre Waren auf dem Wochenmarkt anbieten, fühlt sich ein jeder in Weiden angekommen. Während der kalten Jahreszeit bietet dann auch das Freizeitzentrum mit Eishalle, Thermen- und Saunawelt willkommene Abwechslung.Weiden ist auf jeden Fall einen Besuch wert!Sommer-Serenaden 17.06.-08.08.2018Max-Reger-Tage 14.09.-07.10.2018Christkindlmarkt 29.11.-23.12.2018Raunacht 05.01.2019Weidener Literaturtage 29.03.-07.04.2019Bürgerfest 29.06./30.06.2019Tourist-InformationStadt Weiden i.d.OPf.Oberer Markt 192637 Weiden i.d.OPf.Tel: 0961-814131Email: tourist-information@weiden.de