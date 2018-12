Weihnachtsklassiker: Egg Nog

(für 4 Gläser)1 l Milch4 Eigelb2 EL Zucker1. Pck. Vanillezucker2 MSp. Zimtpulver2 MSp. frisch geriebene Muskatnuss40 ml brauner Rum50 ml WhiskeyDie Milch in einem Topf erhitzen (sie sollte nur köcheln). Inzwischen in einer Schüssel die Eigelbe, den Zucker, den Vanillezucker, Zimt und die Hälfte der geriebenen Muskatnuss mit dem Handrührgerät schaumig schlagen.Anschließend die Eiermischung unter kräftigem Rühren in die Milch geben und das Ganze unter weiterem Rühren erhitzen, in keinem Fall aber kochen.Nun Rum und Whiskey unter weiterem Rühren langsam zugeben und in Gläser oder Becher geben, in denen der Egg Nog, mit dem übrigen Muskat betreut, serviert wird.