Weihnachtsklassiker: Florentiner

Für den Boden:300 g Mehl200 g weiche Butter150 g Puderzucker1 kleines Ei1 Prise Salz1 Pck. VanillezuckerFür den Belag:125 ml Sahne100 g Honig100 g Butter250 g Mandelblättchen100 g kandierte Früchtesehr fein gehacktFür die Glasur:200 g Halbbitter-Kuvertüre50 g Butteretwas RumFür den Boden einen Mürbteig zubereiten und gut 30 Minuten kalt stellen. Währenddessen den Belag vorbereiten. Hierfür wird die Sahne mit Honig und Butter aufgekocht und anschließend Mandelblättchen und die sehr fein gehackten kandierten Früchte daruntergemischt.Anschließend das Backblech mit Backpapier auslegen und den Mürbteig möglichst gleichmäßig und dünn darauf ausrollen. Auf dem Teig wird nun der abgekühlte Belag verstrichen und das Ganze (Umluft, 150 - 160°C) rund 30 - 35 Minuten gebacken, bis das Gebäck leicht braun ist und sich der Belag fest anfühlt. Nun den noch warmen Teig in kleine Rechtecke schneiden und diese nach dem Abkühlen an den Rändern oder mit der Unterseite in die Kuvertüre tunken.