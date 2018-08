Weinlesezeit in Volkach

Vielfältige Veranstaltungen auf dem Marktplatz



Der Marktplatz von Volkach ist das ganze Jahr über ein beliebter Treffpunkt im Herzen der Altstadt. Im September und Oktober wird die Weinlesezeit dort mit vielen Veranstaltungen – unter anderem mit Federweißer, Zwiebelkuchen & Co. – entsprechend gefeiert.Diese Termine sollten Sie unbedingt in Ihren Kalender eintragen:Die Weinprinzessinnen und der Volkacher Ratsherr pressen gemeinsam die ersten Trauben der Saison!Verkosten Sie zwei Tage lang 100 Weine von 50 Mainschleifen-Winzern.Ein Fuhrwerk mit Trauben wird am Marktplatz gebührend empfangen. Anschließend feiern die Winzer der Mainschleife die Weinlese 2018.Vom 2. September bis 7. Oktober findet jeweils sonntags um 11 Uhr für eine Stunde ein Standkonzert auf dem Marktplatz statt. Die Touristinformation bietet dazu einen Frühschoppen an. Der Eintritt ist frei!Folgende Kapellen sind mit dabei:2.9.: Musikkapelle Pflugdorf-Stadl9.9.: Musikkapelle Escherndorf16.9.: Symphonisches Blasorchester Volkach23.9.: Musikkapelle Gaibach30.9.: Musikkapelle Herlheim7.10.: Jugendblasorchester VolkachDetails zu Veranstaltungszeiten etc. im Internet unter