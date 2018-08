Weißenburg am Limes

Von Römern, Kaisern und Bürgern



Das römische Biriciana und das mittelalterliche Uuizinburc haben viel aus ihrer Geschichte zu erzählen, schließlich beginnt diese vor knapp 2000 Jahren. Von den Römern gegründet, als Königshof von Karl dem Großen besucht und als freie Reichsstadt bis 1802 nur dem Kaiser unterstellt, bietet Weißenburg seinen Besuchern Sehenswertes aus allen Epochen.Als um 100 n. Chr. die Römer nach Mittelfranken kamen, bauten sie beim heutigen Weißenburg ein großes Kastell für 500 Reitersoldaten. Über 150 Jahre dauerte die Herrschaft der Römer – und sie hinterließ einige Spuren! Im RömerMuseum ist der bedeutendste Römerschatz Deutschlands ausgestellt. Über einhundert Gegenstände, darunter faszinierende Götterfiguren und spektakuläre Reitermasken, umfasst dieser einmalige Fund. Präsentiert wird er, zusammen mit einer Ausstellung zum Leben am Limes, im 2017 neu gestalteten und barrierefrei ausgebauten RömerMuseum. Hier ist auch das Bayerische Limes-Informationszentrum untergebracht, das den Besuchern kostenlos alles Wissenswerte zum Welterbe Limes näherbringt. Der Schatzfund wurde nahe der Römischen Thermen gefunden. Als eine der am besten erhaltenen römischen Badeanlagen Süddeutschlands wurde diese nach ihrer Ausgrabung mit einem Schutzbau versehen und ist mit seinem Besucherzentrum und dem Doku-Drama „Macht, Pracht, Untergang“ das Tor zum römischen Weißenburg.In die Zeit der Römer lässt man sich am besten mit einer Führung versetzten. Für Kinder sind verschiedene Aktionen buchbar. Hier werden römische Alltagsgegenstände wie Schuhe, Spiele oder Gewandspangen hergestellt. Besondere Highlights sind die Kostümführungen.Lassen Sie sich von der Pächterin der römischen Thermen, einem Reitersoldaten des Kastells Biriciana oder einer Bewohnerin des Kastelldorfs in die Zeit am Limes entführen.Gräber aus dem frühen Mittelalter zeigen, dass es schon sehr bald nach dem Fall des Limes wieder eine Siedlung bei Weißenburg gegeben haben muss. Es wird vermutet, dass Kaiser Karl der Große während der Bauarbeiten am Karlsgraben in Weißenburg am Königshof, heute der Platz „Am Hof“, residierte und die Arbeiten überwachte. Den Status als freie Reichsstadt erlangte Weißenburg im 14. Jahrhundert. Die aufblühende Stadt war somit direkt dem Kaiser untertan. Auf die Schenkung des Stadtwaldes gründete sich der Wohlstand, der mit regen Bautätigkeiten einherging. Viele Gebäude wie die Andreaskirche stammen noch aus dieser Zeit oder besitzen im Kern mittelalterliche Grundmauern. Lassen Sie sich vom Zauber der Altstadt, den Fachwerkhäusern und Plätzen einfangen. Genießen Sie schöne Stunden bei einem Spaziergang entlang der hervorragend erhaltenen Stadtmauer oder bei einer Führung zu den wichtigsten Baudenkmälern Weißenburgs wie dem gotischen Rathaus am Marktplatz. Vielleicht sogar in Begleitung von Ratsfrau Maria Catharina Preu und ihrer vorwitzigen Magd Leni, der sie das Weißenburg Ende des 18. Jahrhunderts zeigt? Die theatrale Führung bietet einen Stadtrundgang der besonderen Art. Im ReichsstadtMuseum wird die Geschichte der Reichsstadt greifbar. Hier erfahren Sie, wie sich die Stadt im Laufe der Jahrhunderte entwickelte und wie die Selbstverwaltung der Bürgerschaft funktionierte.Hoch oben über Weißenburg liegt die Wülzburg. Als Festung des Ansbacher Grafen ab 1588 errichtet kontrollierte Sie die Grenze zwischen der Grafschaft und der freien Reichsstadt. Heute ist sie als Ausflugsziel geschätzt. Die Bastionen bieten einen wunderschönen Ausblick in die Umgebung und ein Rundweg um die Festung lässt die Ausmaße des Bauwerks erkennen.