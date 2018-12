In Mitten der Weißenburger Weihnacht befindet sich die kleine Holzbühne. Umrahmt von duftenden Tannenbäumen sorgen hier verschiedene Künstler für die passende musikalische Untermalung des Markttreibens. Von freudigen Kinderchören über soulige Gesangseinlagen bis hin zu ehrwürdigen Posaunenklängen – das Programm lässt keine Wünsche offen. Auch auf die kleinen Markt-Besuchern warten stimmungsvolle Aktionen. Bezaubernde Theaterstücke, Mitmachlieder, Weihnachtsgeschichten oder auch die Möglichkeit, am Wochenende mit Christkind Luisa Lebkuchen zu bemalen.Die tägliche Adventsandacht in der Spitalkirche bietet nicht nur eine schöne Gelegenheit, die sonst selten geöffnete Kirche zu besichtigen, sondern vor allem auch dem eigentlichen Sinn der Weihnachtszeit nachzugehen: Nächstenliebe.Eröffnungs-Freitag (14.12.):18.30 Uhr bis 21.00 UhrSa und So: 14.00 bis 21.00 UhrMo bis Do: 16.00 bis 20.00 UhrFr: 16.00 bis 21.00 Uhrletzter Sonntag (23.12.):14.00 bis 20.00 Uhr