Wenn Worte fehlen...

Individuelle abgestimmte Trauerfloristik hilft Gefühle auszudrücken



Blumen sind stille Trauerbegleiter, die Hoffnung in sich tragen und die Sprache des Herzens sprechen. Mit ihnen lassen sich Gefühle ausdrücken, die manchmal nur schwer in Worte zu fassen sind. Nachfolgend ein paar Beispiele für stimmungsvolle Trauerfloristik.Der Kreis ist Sinnbild von Unendlichkeit und ewiger Verbundenheit. Der klassische Trauerkranz mit seiner Trauerschleife besteht zu zwei Dritteln aus Immergrün wie Tanne, Efeu oder Buchsbaum und zu einem Drittel aus weißen oder hellen Blumen wie Lilien, Callas, Rosen, Nelken oder Chrysanthemen. Diese Blumen stehen für immerwährende Liebe, aufrichtige Gefühle, Reinheit oder auch für das Licht.Wer einen Kranz als zu aufwendig empfindet, wählt ein Trauergesteck, das in verschiedensten Formen, Farben und Größen, mit oder ohne Trauerschleife, gestaltet werden kann.Die Gestaltung des Sargschmucks ist facettenreich und wird meist auf den Kranz der engsten Angehörigen abgestimmt. Je nach Sargform setzen auch einzelne Blüten oder Blumenkugeln mit Gräsern, Efeu oder Schleifenbändern Akzente.Blumen Birkner ist ein kompetenter und persönlicher Partner in allen Fragen individueller Trauerfloristik – vom Kranz oder Ge­steck über Einwurfblumen bis hin zur Ausschmückung der Trauerhalle.Bei Grabneuanlagen berät sie unser Team aus der Gärtnerei Birkner gerne und ausführlich über die Möglichkeiten der Gestaltung sowie über Pflege und Bepflanzung im Wechsel der Jahreszeiten. Bei Grabrenovierungen, wenn Sie bereits eine Grabstelle besitzen, sind sie Ihnen bei Umarbeitungen, Rückschnitt oder Neugestaltung behilflich.