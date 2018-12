Winterlicher Ludwigskanal

Landgasthof Blaue TraubeIn Burgthann, unweit des „alten Kanals“, lädt bereits in der fünften Generation der Landgasthof „Blaue Traube“ zum Einkehren ein. Die Verbindung von historischem Ambiente, fränkischer Gemütlichkeit und liebevoll arrangierter Tischdekoration sorgt dafür, dass sich die Gäste in der „Blauen Traube“ sofort wohlfühlen. Egal, ob sie sich nach einer Wanderung aufwärmen und mit leckeren Speisen stärken möchten, oder ob sie in einem der gemütlichen Zimmer (Einzelzimmer, Doppelzimmer oder Appartement für bis zu vier Personen) für ein paar Tage entspannen wollen.Um die Gäste kulinarisch zu verwöhnen, werden in der Küche Können und Tradition mit Kreativität und Ideenreichtum kombiniert. Schon lange gehört der Land-gasthof dem Verein „Heimat aufm Teller“ an, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gäste mit traditionellen Speisen und schmackhaften Gerichten aus heimischen Produkten, der Jahreszeit entsprechend, zu verwöhnen. Gemäß dem Motto „Die leckerste Art unsere Landschaft zu erhalten“, werden die Zutaten für die abwechslungsreichen Spezialitäten von den Landwirten der Region erzeugt und damit ein wertvoller Beitrag dazu geleistet, eine herrliche, naturnahe Kulturlandschaft zu erhalten.