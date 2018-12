Wintersaison am Ochsenkopf

Langlauffreunden bietet die Region über 100 Loipenkilometer in Höhen zwischen 600 und 1024 Metern. Rundloipen in verschiedensten Längen und Höhenlagen mit beiden Stilrichtungen – Klassisch und Skating – versprechen am Ochsenkopf Langlaufgenuss vom Allerfeinsten.Ergänzt wird das Wintersportangebot durch ein umfangreiches Netz geräumter Winterwanderwege, zwei Rodelbahnen, einen Snowboardpark, zwei Seilbahnen, elf Schlepplifte sowie zwei große Skischulen mit 140 Skilehrern inklusive Ski- und Snowboardverleih.www.erlebnis-ochsenkopf.de21. Mehlmeisler Weihnachtsmarkt 1./2.12.2018Warmensteinacher Weihnachtsmarkt 8./9.12.2018Bischofsgrüner Weihnachtsmarkt 9.12.2018Fichtelberg – kleiner Weihnachts-markt am Sägewerk 15.12.2018Bei der besinnlichen Waldweih-nacht am Fichtelsee werden Gedichte und Texte vorgetragen. Im Anschluss gibt es in romantischer Atmosphäre Tee und Lebkuchen.Weihnachtskonzert „Die Böhmische Hirtenmesse“ von Jan Jakub Ryba in der St. Laurentiuskirche in Oberwarmensteinach mit Chor und Orchester aus Prag unter der Leitung von Milos Bok.Die Erlebnisregion Ochsenkopf mit den Gemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach wird gemeinsam mit dem Fichtelgebirgsverein e.V. wieder Winterwandertage rund um den Ochsenkopf durchführen. Im Mittelpunkt stehen neben Schneeschuh- und Skitouren erstmals auch Winterwandertouren auf der „Ochsenkopfrunde“, dem ersten vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Qualitätswanderweg Winterglück.Das detaillierte Programmheft ist in den vier Tourist Informationen Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach erhältlich. www.winterwandertag-ochsenkopf.deIm Langlaufzentrum Bleaml-Alm – Neubau (Fichtelberg).Der Schneemann Jakob wird wie jedes Jahr direkt auf dem Marktplatz in Bischofsgrün im Fichtelgebirge gebaut.