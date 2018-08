Wirkungsvolle Venenunterstützung

Kompressionsstrümpfe müssen individuell angepasst werden



Kompressionsstrümpfe unterstützen die Venen bei ihrer Arbeit. Wie der Begriff „Kompres-sion" bereits deutlich macht, pressen diese sehr feinmaschig gewebten Strümpfe die Venen in den Beinen zusammen. Das hat zur Folge, dass diese das Blut wieder effektiver in Richtung Herz transportieren können. Darüber hinaus sackt im Laufe des Tages weniger Flüssigkeit ins Gewebe ab, Knöchel und Beine schwellen also nicht mehr so stark an.Da Kompressionsstrümpfe ihre Aufgabe nur dann erfüllen, wenn sie perfekt sitzen, müssen Sie im Sanitätshaus individuell angepasst werden. Dort nimmt eine erfahrene Fachkraft an verschiedenen Stellen des Beines Maß und trägt die Werte in eine Tabelle ein. Auf Basis dieser Daten errechnet sich eine bestimmte Konfektionsgröße, in der die Strümpfe bestellt oder gleich mitgenommen werden können. Im Einzelfall müssen die Strümpfe auch extra angefertigt werden.Beim Anmessen informieren Sie die Experten im Sanitätshaus genau darüber, was Sie beim Anziehen und bei der Pflege der Strümpfe beachten müssen. Denn auch da kann man einiges falsch machen, was die Funktion und den Tragekomfort der Strümpfe negativ beeinflusst. Und noch etwas gilt es zu beachten: Damit die Kompressionsstrümpfe später perfekt sitzen, sollten Sie morgens zum Anmessen gehen. Denn da sind die Beine noch nicht angeschwollen.