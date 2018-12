Wo schönes Wohnen wenig kostet

Möbel Boss begeistert mit Einrichtungsschnäppchen und top Beratung



Schöne Möbel von guter Qualität zu unschlagbar günstigen Preisen: Wenn es um das Thema Wohnen geht, sind alle, die sparen müssen oder sparen wollen, beim deutschlandweit beliebten Einrichtungsdiscounter SB-Möbel BOSS genau richtig. Der Möbelfilialist aus Ostwestfalen punktet mit Branchenerfahrung seit über 35 Jahren und einem der erfolgreichsten Discountkonzepte im gesamten deutschen Möbelhandel. Seit September 2018 bietet BOSS sein umfangreiches Sortiment endlich auch in Lauf und Ansbach an.„Wir spüren deutlich, dass in der Region ein moderner Einrichtungsdiscounter gefehlt hat“, sagt Marktleiter Christian Rothenbücher aus Ansbach. „Das kann ich nur bestätigen“, pflichtet ihm der Leiter des Marktes in Lauf, Vitali Wagner, bei. „Wir bekommen von unseren Kunden viel positives Feedback zur einladend-gestalteten Ausstellung und unserem tollen Sortiment.“Auf rund 4.500 qm Betriebsfläche in Ansbach und knapp 6.000 qm in Lauf an der Pegnitz präsentiert SB-Möbel BOSS zum Beispiel Polstermöbel in unglaublicher Bandbreite: von der günstigen Schlafcouch bis zur höherwertigen Eckgarnitur. Darüber hinaus gibt es Anbauwände, Essgruppen, Möbel für Schlaf- und Jugendzimmer sowie zahlreiche Büro- und Kleinmöbel.Eine besondere Expertise besitzt Möbel Boss bei Küchen. Bundesweit haben die qualifizierten Profi-Berater bereits mehr als 750.000 Modelle individuell nach Kundenwunsch geplant und fachgerecht montiert. Bei wiederkehrenden Aktionen im Laufe des Jahres lassen sich in manchen Wochen bei Möbel Boss bis zu 50% des Küchenpreises sparen.Bei der Küchenplanung wie auch bei jedem anderen Kauf gehören bei Möbel Boss kompetente Beratung, die Tiefpreis- sowie die Qualitätsgarantie zum selbstverständlichen Serviceangebot dazu. Das Familienunternehmen ist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als besonders kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus. Erst kürzlich erhielt das Unternehmen das begehrte Siegel „Beliebteste Marke 2018“.Als Multi-Channel-Anbieter bietet Möbel Boss seinen Kunden nicht nur in den neuen Märkten in Ansbach und Lauf tolle Wohn-Schnäppchen, sondern auch rund um die Uhr in seinem modernen Online-Shop unterwww.moebel-boss.de.