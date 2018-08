Badespaß für Groß & Klein



Auf einer Insel in der Wörnitz liegt das Oettinger Wörnitz-Flussfreibad. Mit seinen weitläufigen Anlagen bietet es viele Möglichkeiten für Spiel und Spaß aber auch für Erholung und Ruhe.An heißen Sommertagen treffen sich Schwimmer, Planscher, Wasserratten, Sonnenanbeter und Erholungssuchende im Wörnitz-Flussfreibad, um sich im kühlen Nass in einem der letzten Flussfreibäder Bayerns zu erfrischen und bei Baggersee-Flair zu entspannen.Das Freibad bietet weite Liegewiesen zum Sonnen; Plätze zum Boule, Indiaca oder Beachvolleyball spielen und für die Kinder gibt es ausreichend Spielplätze, einKinderplanschbecken und eine Matschanlage.Der Kiosk am Freibad mit seinem schönen Biergarten bietet Erfrischungen, kleine Imbisse, Kuchen und Eis an.Mittwochnachmittags besteht die Möglichkeit sich zudem bei einer Wohlfühlmassage im Massagepavillon verwöhnen zu lassen!Ein herrliches Erlebnis ist auch eine Kahnfahrt mit der ganzen Familie auf der Wörnitz mit ihren vielen Schleifen flussabwärts bis zur Fürfällmühle. Außerdem befindet sich außerhalb des Badegeländes - in der parkartigen Anlage - eine Minigolfanlage, ein Damwildgehege und eine Kneippanlage.Genießen Sie wunderbare Sommertage in Oettingen!Öffnungszeiten:Mai bis SeptemberSamstag, Sonn- und Feiertage und in den Ferien: 11.30 bis 19.00 UhrMontag bis Freitag (außerhalb der Ferien): 13.00 bis 19.00 UhrTourist-Information OettingenSchloßstraße 3686732 Oettingen i. Bay.Tel. 09082/709-52Fax 09082/709-88tourist-information@oettingen.de