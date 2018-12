Wofür steht der Begriff „schlüsselfertig“?

Der Leistungsumfang kann sich von Anbieter zu Anbieter stark unterscheiden



So reizvoll der Traum vom eigenen Haus ist, nicht selten ist er auch mit einer gehörigen Portion Stress verbunden. Die Suche nach dem passenden Grundstück, Ärger auf der Baustelle, Scherereien mit den Handwerkern – all das kostet nicht nur Zeit sondern auch Nerven und kann die Vorfreude auf die eigenen vier Wände gehörig trüben.Wer entspannt und stressfrei ins eigene Heim einziehen und sich beim Bau um nichts weiter kümmern möchte, ist bei einer „schlüsselfertigen Bauweise“ bestens bedient. Allerdings ist der Begriff rechtlich nicht eindeutig definiert oder geschützt, so dass er von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich ausgelegt werden kann. Daher sollten Sie genau darauf achten, welche Arbeiten der Generalunternehmer tatsächlich erledigt. So ist es beispielsweise möglich, dass der eine Anbieter mit „schlüsselfertig“ lediglich die Rohbaumaßnahmen meint, während ein anderer auch den gesamten Innenausbau erledigt. Oft zu lesen sind in diesem Zusammenhang auch Formulierungen wie „SF ohne Haustechnik“ oder „SF ohne Malerarbeiten, Bodenbeläge und Innentüren“.Auf der sichereren Seite sind Sie in der Regel, wenn von „bezugsfertig“ die Rede ist. Denn dieser Begriff bezeichnet den Abschluss aller wesentlichen Arbeiten. Um ganz klar zu wissen, was im speziellen Einzelfall an Leistungen erbracht wird, und damit es bei der Schlüsselübergabe kein böses Erwachen gibt, sollte der Leistungsumfang im Bauvertrag detailliert festgehalten werden. Nehmen Sie sich daher die Zeit, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und lesen Sie die Leistungsbeschreibung sehr genau.Der größte Vorteil einer schlüsselfertigen Bauweise ist zweifellos die Zeitersparnis. Gerade für Bauherren, die beruflich stark eingebunden sind und/oder wenig Fachkenntnisse besitzen, ist ein schlüsselfertiges Haus zweifellos ein sehr guter Weg, um schnell und problemlos in die eigenen vier Wände zu kommen. Zu den weiteren Vorteilen der schlüsselfertigen Bauweise zählen unter anderem:• Sie haben nur einen zentralen Ansprechpartner, der die Organisation des Baus übernimmt und dieeinzelnen Vertragspartner koordiniert• eine kurze, zeitlich fest planbare Bauzeit• fixe, planbare Kosten – wer einen Festpreis aushandelt, weiß genau, mit welchen Kosten errechnen muss, vorausgesetzt, alle erforderlichenArbeiten sind in der Leistungsbeschreibungdetailliert aufgeführt und am Ende auch erledigt.Doch Vorsicht: Eine unklare Vertragsgestaltung kann im Einzelfall zu ganz erheblichenMehrkosten führen!• in der Standardausführung ist die schlüsselfertigeBauweise meist sehr kostengünstig.Krausbau hilft Ihnen dabei, den Traum vom eigenen Haus wahr werden zu lassen – egal ob Sie sich für ein schlüsselfertiges Haus entscheiden oder ob Sie Ihre individuellen Ideen umsetzen möchten.Als Familienbetrieb ist das Bauunternehmen Kraus seit über neunzig Jahren erfolgreich. Im Jahr 1985 wurde mit dem „schlüsselfertigen Bauen“ ein weiterer Markt erschlossen, der über die 1999 gegründete Firma „Kraus Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH“ bedient wird. Die Leistungspalette umfasst dabei die Planung Ihres Traumhauses, den Hausneubau von der Eingabeplanung bis zur Schlüsselübergabe sowie Umbau und Renovierung – und das alles aus einer Hand.